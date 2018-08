Le FC Metz s’en va à Clermont pour tenter de décrocher un troisième succès de rang en Ligue 2. Antonetti espère pouvoir aligner Opa Nguette et compte également sur le jeu tout en finesse de Marvin Gakpa pour guider l’embarcation messine.

Sport 3 min.

Marvin Gakpa (FC Metz): «Nous allons à Clermont avec nos armes»

Clermont Foot - FC Metz ce samedi à 15h

Le FC Metz s’en va à Clermont ce samedi (15h) pour tenter de décrocher un troisième succès de rang en Ligue 2. Antonetti espère pouvoir aligner Opa Nguette et compte également sur le jeu tout en finesse de Marvin Gakpa (24 ans, ex-Quevilly-Rouen) pour guider l’embarcation messine.

Interview: Hervé Kuc

Marvin, comment jugez-vous votre entame de championnat sous vos nouvelles couleurs?

Mon début de saison se passe plutôt bien, c’est intéressant pour la suite mais il ne faut pas se relâcher. J’avoue être plutôt à l’aise dans cette équipe, cela facilite nos relations sur le terrain. Je produis ce que je sais faire. Je suis venu à Metz pour franchir un cap, ce n’est que le début et c’est à nous de rester concentrés sur le terrain car nous sommes bien guidés par le staff. Le club a des ambitions.

Vous connaissez bien la Ligue 2. Le FC Metz impressionne-t-il déjà ces adversaires?

La saison passée, Reims (L1 cette saison) alignait une équipe solide et surtout physique mais j’estime que le FC Metz est plus technique et qu’il possède une formation au potentiel supérieur. Statistiquement, et à titre personnel, je ne suis pas aussi bien que mon ami précieux Farid Boulaya: je suis très content pour lui car il est récompensé de notre très bonne préparation. Je vais continuer à bosser pour passer du travail de l’ombre à de meilleures statistiques. Je dois muscler mon jeu, gagner en concentration et en agressivité.

Que pensez-vous de l’équipe de Clermont?

J’ai déjà affronté cet adversaire à plusieurs reprises, nous y allons avec nos armes mais c’est plus eux qui doivent nous craindre et se poser des questions. Nous allons essayer d’entamer cette partie comme nous l’avons fait à Brest (1-0) et devant Orléans (5-1) tout en sachant qu’il n’y a jamais de rencontre facile. Existe-t-il un risque de voir le FC Metz s’enflammer? Nous possédons des joueurs assez expérimentés pour savoir que le plus dur est de réaliser une série de trois, quatre ou cinq succès, là nous n’en comptabilisons que deux. Tout est encore à faire. Restons concentrés.

L’enjeu de la rencontre

Le FC Metz (1er, 6 points) espère obtenir un résultat très positif à Clermont (15e, 1 pt). Frédéric Antonetti pourrait préserver Nguette tandis que Maïga en convalescence (cuisse), Angban non qualifié, Rivière (varicelle) et Selimovic (périostite) ne seront pas du voyage. «Clermont est une équipe qui m’a séduit, elle possède une vraie idée de jeu, quelque chose d’intéressant et je m’attends à un match difficile. En face de nous, nous allons trouver une formation très cohérente et j’ai besoin que mon équipe m’apporte des informations à chacune de ses sorties. Mes joueurs me donnent beaucoup de plaisir et pour le moment je me régale à leurs côtés.» Les Mosellans veulent garder la tête d’un championnat de Ligue 2 que Frédéric Antonetti avoue découvrir à nouveau. «Nous aurons besoin de tout le monde cette saison et la concurrence doit "tirer" le FC Metz vers le haut. Nous avons constitué un effectif ou tout le monde aura sa chance.»

Le «prono» de la rédaction

Les Messins possèdent du talent, de la fluidité, de la vitesse, une cohésion dans leur jeu collectif et surtout une redoutable efficacité offensive. Pour l’instant, les coéquipiers de Cohade ont tout pour plaire et avancer à grande vitesse. Notre pronostic: 3 à 1 en faveur du FC Metz.