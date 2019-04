Les internationaux luxembourgeois Christopher Martins, Vincent Thill et Enes Mahmutovic ont tous les trois connu la victoire ce vendredi soir avec leur club respectif, Troyes, Pau et Middlesbrough U23.

Martins, Vincent Thill et Mahmutovic, la triplette victorieuse

Invaincu depuis deux mois et sept rencontres (la dernière défaite, 0-1 contre le Paris FC remonte au 8 février), Troyes (5e, 52 pts) avait une belle occasion ce vendredi soir de consolider sa place de barragiste pour la montée en Ligue 1 avec la réception du peu renommé Gazélec Ajaccio (13e, 37 pts) au stade de l'Aube.

N°35 dans le dos, Christopher Martins (22 ans, 35 sélections, 1 but) est évidemment titulaire dans le centre du jeu troyen pour sa 24e rencontre de Ligue 2 cette saison. Le Luxembourgeois jouera tout le match, se montrant, comme souvent, l'un des meilleurs éléments de sa formation.



L'ESTAC connaît un départ idéal, avec un but rapide inscrit par Bryan Mbeumo de la tête suite à un corner botté par Bryan Pelé (1-0, 11e). Les hommes de Rui Almeida dominent copieusement les débats, mais doivent à l'arrivée se contenter de ce succès étriqué, puisque plus rien ne bougera durant les 79 minutes suivantes.



Avec ces trois points de plus dans son escarcelle, Troyes fait une affaire en or et bondit à présent à la... troisième place du classement (55 pts), en attendant l'issue du duel qui opposera le Paris FC à Lorient lundi, deux équipes qui totalisent 53 unités. Pour Kiki Martins et ses partenaires, la prochaine échéance sera le déplacement capital à... Lorient, le vendredi 19 avril à 20 heures.



Pau se paie le scalp d'un ténor



Un échelon plus bas dans l'Hexagone, on disputait ce vendredi la 30e journée de National 1, au cours de laquelle le Pau FC (10e, 36 pts) de Vincent Thill (19 ans, 20 sélections, 2 buts) accueillait dans le Béarn la redoutable équipe du Stade Lavallois (3e, 49 pts). Meilleur buteur du club palois avec dix réalisations, le milieu gaucher luxembourgeois est titulaire pour la 24e fois de la saison, au coeur du trident entre Mamadou Lamine Gueye et Quentin Boisgard, derrière l'attaquant, Yankuba Jarju.



Et le Pau FC, qui reste sur quatre sorties sans défaite, et qui s'était imposé (2-0) à l'aller au stade Francis Le Basser, ouvre la marque par Jarju dès la 18e minute (1-0). Las, l'équipe locale ne parvient à conserver son avantage que l'espace d'une douzaine de minutes, jusqu'à l'égalisation d'Antony Robic (1-1, 30e).

L'équipe de Vincent Thill, qui cèdera sa place à Lenny Vallier à la 85e minute, souffre face à un des ténors de National 1, mais Gueye redonne un avantage, cette fois définitif, aux Palois d'une maîtresse reprise de volée dans le petit filet à la 71e minute (2-1). Dans l'attente d'un éventuel retrait de trois points pour avoir aligné Vincent Thill - normalement suspendu - contre Bourg-en-Bresse, Pau réalise une très belle opération ce vendredi et compte aujourd'hui 39 unités, soit six longueurs d'avance sur le premier relégable.

Vendredi 19 avril à 20 heures, les joueurs de Bruno Irles se déplaceront à Lyon Duchère (6e, 43 pts) dans le cadre de la 31e journée.



Mahmutovic s'impose à Carrow Road



Enfin, un troisième international luxembourgeois était sur la brèche ce vendredi soir: Enes Mahmutovic (21 ans, 10 sélections) était en déplacement à Norwich City (10e, 19 pts), titulaire dans l'axe défensif de son équipe de Middlesbrough U23 (8e, 22 pts), lors de la 21e journée de Premier League 2, Division two. Il est même le seul joueur non-anglais présent sur la feuille de match du côté de Boro à Carrow Road!

L'ancien du Fola se met rapidement en évidence avec un tacle salvateur sur l'attaquant ivoirien des Canaris, Idah (9e), tandis que son équipe va s'octroyer un double avantage décisif en l'espace de... soixante secondes peu après la demi-heure, par Dan Ward (0-1, 32e) et Tyrone O'Neill (0-2, 33e). Le break est fait pour les visiteurs, et Dan Ward se permet même de tripler la mise et de signer sa seconde réalisation personnelle de la soirée avant l'heure de jeu (0-3, 57e).

Déchaîné dans la dernière demi-heure, Norwich City revient à 2-3, mais le dernier mot reste à Middlesbrough qui s'impose de justesse au final.



Enes Mahmutovic a joué toute la rencontre sur le côté gauche axial d'une défense à quatre. La prochaine sortie de Boro U23 (7e, 25 pts) est programmée vendredi prochain, le 19 avril à 20 heures, avec la réception de Stoke City U23 (8e, 24 pts).