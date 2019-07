Marvin Marvins a vécu un premier match officiel mouvementé sous les couleurs de Karpaty Lviv face à l'un des favoris du championnat ukrainien. Maurice Deville a cherché le geste victorieux pour son anniversaire.

Martins tombe sur un os, Deville prend encore un point

Christophe NADIN

La confrontation entre Karpaty Lviv et le Dynamo Kiev est arrivée un peu tôt dans la saison pour voir Marvin Martins se frotter à Gerson Rodrigues. Alors que l'ailier est attendu dans les prochaines heures dans la capitale ukrainienne pour signer un contrat avec le club le plus titré du pays, le latéral a lui fait ses grands débuts dans la compétition.

Un baptême du feu contrasté. A droite de la défense locale, l'international a disputé une rencontre sérieuse au cours de laquelle il n'a pas pris de risque insensé. Spectateur sur le premier but que propulse son coéquipier Kovtun dans ses propres filets (0-1, 42e), Marvin Martins ne pouvait rien non plus sur la deuxième réalisation visiteuse lorsque l'un de ses coéquipiers balançait un attaquant adverse dans la surface. Besiedin convertissait la sentence. Lviv était chaos en trois minutes.

Le plus souvent confronté à Verbic avant la pause, le latéral luxembourgeois est parvenu à cadenasser son couloir. Il a aussi sauvé un ballon devant Besiedin à deux mètres de la ligne de but.

Malgré deux tentatives de loin, Karpaty Lviv a manqué d'arguments pour inquiéter une équipe du Dynamo en mode gestion après la pause en vue de son déplacement au FC Bruges mardi en Ligue des champions. Les visiteurs l'ont emporté deux buts à rien et Marvin Martins a joué tout le match.

Maurice Deville a fêté son 27e anniversaire à Magdebourg dans le cadre de la troisième journée de Ligue 3 allemande. Et comme lors des deux précédentes, Mannheim a pris un point. L'international s'est procuré l'une ou l'autre occasion de but sans concrétiser. Sulejmani (44e) a répondu à Bertram (29e). Le Waldhof est quatorzième avec trois points, Magdebourg 18e avec deux unités.