Martins titulaire et vainqueur, Thill et Pau profils bas

Christophe NADIN Fortunes diverses pour les Luxembourgeois engagés à l'étranger ce vendredi. Christopher Martins et Troyes se sont imposés en patron à Auxerre alors que Vincent Thill et Pau dégringolent et flirtent à nouveau avec le maintien. Etat des lieux.

Christopher Martins avait retrouvé une place de titulaire dans l’entrejeu troyen pour le déplacement à Auxerre dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. L’international et ses camarades de l’ESTAC se sont imposés deux buts à rien dans le derby et confortent leur sixième place au classement avec 42 points. Le club aubois met un peu plus la pression sur le Paris FC et Lens qui le précèdent au classement et qui, à la quatrième et cinquième places du classement, sont actuellement qualifiés pour le tour final.

Un cran plus bas, Vincent Thill et le Pau FC sont en chute libre. Le club béarnais a enregistré sa quatrième défaite consécutive ce vendredi face à Tours (0-2) lors de la 24e journée. Un revers qui fait réapparaître le spectre du maintien pour le club palois qui ne compte que deux points d’avance sur Marignane, premier descendant.

En Allemagne, le SV Elversberg d’Aldin Skenderovic s’est facilement imposé (0-5) à l’Astori Walldorf lors de la 22e journée de la Ligue régionale sud-ouest. L’international est resté sur le banc. Ce succès permet à Elversberg de passer à la huitième place avec 33 points. Walldorf est avant-dernier avec 17 unités.

En Angleterre, les U23 de Middlesbrough ont tenu en échec Wolverhampton lors de la 18e journée de Premier League 2 (Groupe 2) ce vendredi soir. Enes Mahmutovic a disputé toute la rencontre. Boro est neuvième avec 20 points alors que les Wolves sont deuxièmes avec 34 unités.