Christopher Martins et Troyes ont signé une excellente opération en allant s'imposer 3-0 à Lorient alors que l'IFK Norrköping de Lars Gerson a décroché sa première victoire en championnat en écartant Falkenbergs 4-3.

Sport 2 min.

Martins et Troyes s'affirment, une 100e réussie pour Gerson

Eddy RENAULD Les Luxembourgeois à l'étranger

L'Estac de «Kiki» Martins s'affirme au fil des semaines comme un sérieux postulant à la montée en Ligue 1. Cette victoire au Moustoir face à un concurrent direct dans la course aux barrages permet aux Troyens de conforter leur troisième place du classement. Martins et ses équipiers ont fait la différence durant les 45 premières minutes grâce à deux buts signés Mbeumo (12e) et Pelé (39e).

Par la suite, Martins, qui a écopé d'un carton jaune à la 80e minute, et ses partenaires ont géré les échanges et se sont montrés solides sur le plan défensif, ils ont même corsé l'addition en ajoutant un troisième but des oeuvres de Touzghar dans les arrêts de jeu.Troyes porte à neuf sa série de matches sans défaite et affiche un 12 sur 12 avant la réception du Red Star dans une semaine.



Toujours en France mais en National, le Pau FC, privé de Vincent Thill suspendu, s'est incliné 2-3 sur le terrain de Lyon Duchère pour le compte de la 31e journée de championnat. Au classement, les Béarnais pointent au 9e rang avec 39 points.



Lars Gerson et Norrköping ont fêté leur première victoire en championnat. Photo: Bildbyran

En Suède, Lars Gerson n'est pas près d'oublier sa centième sous le maillot de l'IFK. En s'imposant contre Falkenbergs 4-3, le club Norrköping a décroché un premier succès lors de la 4e journée du Championnat de Suède. Une victoire acquise dans les arrêts de jeu grâce à Larsen alors que les visiteurs avaient égalisé à 3-3 à la 87e minute.



Tout avait pourtant bien débuté pour l'international luxembourgeois et ses partenaires qui ont mené 1-0 puis 2-1 sur des buts de Holmberg (37e) et Larsson (42e), c'était d'ailleurs le score au repos. Carlsson a remis les deux équipes à égalité en début de seconde période (49e) avant que Larsson ne replace à nouveau Norrköping au commandement (54e).

Ces trois points conquis de haute lutte permettent à la formation de Gerson, qui a joué sur le côté gauche dans une défense à trois, de s'emparer de la sixième place avec 5 points (1 victoire et 2 nuls). Le prochain match des Bleu et Blanc est programmé ce jeudi 25 avril avec un déplacement chez le leader de la compétition: Djurgärdens.



Enfin en Angleterre, Enes Mahmutovic et les U23 de Middlesbrough ont partagé l'enjeu contre leur homologues de Stoke City 2-2 lors de la 21e journée de Premier League 2. Les joueurs de Boro menaient pourtant 2-0 à la 88e minute avant que les visiteurs ne renversent la vapeur en l'espace d'une minute (89e et 90e). L'ancien joueur du Fola a disputé toute la rencontre sur le côté droit de la défense locale. Au classement, Middlesbrough occupe la 7e place avec 26 points, un de plus que son hôte de la soirée.