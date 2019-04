Et trois de plus qui font 25 sur 27! L’ESTAC de Christopher Martins n’est toujours pas redescendu de son nuage. Sa courte victoire à Orléans dans le cadre de la 35e journée de Ligue 2 lui permet de consolider sa troisième place. Le match d’appui se rapproche.

Martins et Troyes marchent sur l’eau vers le barrage

Christopher Martins a disputé toute la partie dans le coeur du jeu troyen. L’ESTAC s’est imposé un but à rien. Une réalisation signée Raveloson à la 52e minute qui permet aux Aubois de signer un 25 sur 27 et qui met un peu plus la pression sur Lorient qui recevra Auxerre lundi. Troyes compte désormais 64 points pour 57 à Lorient.



Victoire de l'Estac en terre orléanaise ! Rayan Raveloson ouvrait le score à la 52' au terme d'un superbe mouvement collectif. Les Troyens, devant plus de 120 supporters venus les encourager, confortent leur 3e place et leur avance sur leurs poursuivants ! 💪🏻 #USOESTAC 0-1 pic.twitter.com/cBvlXsbpVP — ESTAC Troyes (@estac_officiel) April 26, 2019