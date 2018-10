Troyes va mieux depuis quelques semaines et cela se concrétise au classement général. L'ESTAC a distancé Auxerre un but à rien en clôture de la neuvième journée de Ligue 2. A la base du seul but du match, Christopher Martins a disputé toute la rencontre.

Martins à la base du but de l'ESTAC qui amorce sa remontée

Troyes va mieux depuis quelques semaines et cela se concrétise au classement général. L'ESTAC a distancé Auxerre un but à rien en clôture de la neuvième journée de Ligue 2. A la base du seul but du match, Christopher Martins a disputé toute la rencontre.

Mbeumo a libéré l'ESTAC après douze minutes de jeu sur une passe de Fortune lui-même alerté par l'international luxembourgeois. Ce succès étriqué dans le derby permet au club de l'Aube de sortir de la zone dangereuse pour pointer à la quatorzième place avec dix points. C'est le troisième match consécutif sans défaite pour Troyes qui se déplacera à Châteauroux vendredi.

⌚️ | 12' Ouverture du score pour l'Estac !! @ChrisMartins_25 sert @kevinfortuneoff côté droit. L'attaquant troyen adresse un centre puissant à Bryan #Mbeumo qui dévie parfaitement de la tête et trompe Mathieu Michel. #ESTACAJA 1-0 pic.twitter.com/Tpdrz15Ogj — ESTAC Troyes (@estac_officiel) October 1, 2018