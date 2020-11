Humilié au Portugal (3-0), l'OM a subi mardi une 12e défaite d'affilée en Ligue des champions, égalant la pire série de la compétition.

Marseille sombre, Porto flamboie en ChampionsLeague

(AFP) - Face à Salzbourg, le Bayern de Munich a battu le record de victoires enchaînées en Ligue des Champions (6-2) hier soir. Un niveau contrastant avec le onze de l'Olympique de Marseille qui, lui, est entré dans la légende noire de l'épreuve avec une nouvelle déconvenue, mardi, au stade du Dragon face au FC Porto, la douzième de suite depuis leur dernier succès enregistré en 2012. C'est autant que la triste série de 12 défaites du club belge d'Anderlecht (2003-2005), qui détenait seul le record jusque-là.

Sauf que le club méditerranéen peut craindre de voir son bilan s'alourdir encore. A mi-parcours de la phase de poules, Marseille compte zéro point, zéro but et semble quasiment écarté de la course aux huitièmes de finale. Pour son retour dans son club de cœur, l'entraîneur portugais de Marseille, André Villas-Boas, aura été impuissant à remobiliser ses joueurs, maladroits jusqu'à la caricature sur l'ouverture du score de Moussa Marega (4e), sur le penalty manqué par Dimitri Payet (10e) ou sur celui provoqué par Jordan Amavi et transformé par Sergio Oliveira (28e s.p.). Luis Diaz a clôturé la marque (69e) et enfoncé Marseille à l'aube de la phase retour. Celle-ci débutera par la réception de Porto au Vélodrome, le 25 novembre.

L'attaquant colombien du FC Porto Luis Diaz a marqué, enfonçant Marseille au stade du Dragon. Photo : AFP

Par contre, au Bayern Munich ( champion d'Europe en titre), la dynamique victorieuse continue. Le club munichois a pour sa part enchaîné un 14e succès d'affilée en C1, record absolu, en écrasant Salzbourg (6-2). Les Autrichiens étaient pourtant parvenus à revenir à 2-2 mais les Bavarois ont marqué quatre fois dans les dernières minutes par Jérôme Boateng (79e), Leroy Sané (83e), Robert Lewandowski (88e) et Lucas Hernandez (90e+2).

Les Bavarois (9 pts) prennent le large en tête du groupe A d'autant que l'Atlético Madrid (2e, 4 pts) n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 à Moscou sur la pelouse du Lokomotiv.

Le milieu de terrain anglais de Liverpool, James Milner (à gauche) a eu beaucoup de travail face à l'attaquant néerlandais d'Atalanta, Sam Lammers. Photo : AFP

Le Real Madrid de Zinédine Zidane a enfin lancé sa saison européenne en domptant (3-2) l'Inter Milan. Battu en ouverture par le Shakhtar Donetsk (3-2) puis freiné par Mönchengladbach (2-2), le club merengue s'en est cette fois remis au jeune attaquant brésilien Rodrygo (80e) pour forcer le destin, alors que Lautaro Martinez (35e) et Ivan Perisic (68e) avaient répondu à Karim Benzema (25e) et Sergio Ramos (33e), auteur de son 100e but sous le maillot du Real.

Cela permet à la «Maison blanche» (4 pts) de revenir à hauteur du Shakhtar (4 pts), étrillé 6-0 par le Borussia Mönchengladbach avec un Alassane Pléa intenable. L'attaquant français a été l'homme du match à Kiev, avec un triplé et une passe décisive, permettant au Borussia de prendre les commandes du groupe B avec 5 pts. L'Inter ferme la marche (2 pts).

Les Reds dominent

Tout va pour le mieux pour Liverpool, lancé vers les huitièmes de finale avec une troisième victoire en autant de matches (9 pts), cette fois sur le terrain de l'Atalanta Bergame (5-0). Le champion d'Europe en 2019 affiche en outre un beau mélange de sang neuf et d'expérience avec un triplé somptueux du jeune Portugais Diogo Jota (16e, 33e, 54e), et deux buts des valeurs sûres Mohamed Salah (47e) et Sadio Mané (49e).

Les Reds de Jürgen Klopp dominent largement le groupe D devant l'Ajax Amsterdam (4 pts), qui a dompté Midtjylland 2-1 en dépit de nombreuses absences liées à des cas de Covid-19. L'équipe néerlandaise reste au coude-à-coude avec l'Atalanta (4 pts) pour le deuxième billet qualificatif pour les huitièmes.