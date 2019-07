Marc Marquez (Honda) a remporté dimanche le GP d'Allemagne MotoGP devant son compatriote Maverick Vinales (Yamaha) en profitant pour s'envoler au classement provisoire du championnat du monde avant la trêve estivale.

Marquez remporte le GP d'Allemagne et s'envole au championnat

(AFP) - Il a dominé de la tête et des épaules la course, notamment après la chute du Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) qui, parti en deuxième position sur la grille, a perdu le contrôle de sa machine au deuxième tour et a chuté.

C'est la cinquième victoire cette saison du quintuple champion du monde espagnol qui prend ainsi une sérieuse option sur un sixième titre. Il compte désormais 58 points d'avance sur son suivant immédiat, Andrea Dovizioso (Ducati).

«Notre stratégie était parfaite même si mon départ n'était pas fantastique», a déclaré Marquez après l'arrivée, ajoutant que sa principale préoccupation pendant la course avait été de préserver son pneu arrière après avoir pris la tête de la course.

La troisième position est revenue au Britannique Cal Crutchlow (Honda-LCR).

L'Espagnol Alex Rins (Suzuki), longtemps deuxième, a également chuté. Cela a fait les affaires des deux pilotes italiens de Ducati Danilo Petrucci et Andrea Dovizisio qui terminent respectivement quatrième et cinquième et peuvent ainsi s'accrocher à Marc Marquez au classement du championnat.

Il s'agit de la septième victoire en autant d'années de Marquez sur le circuit du Sachsenring. Il égale ainsi le record établi par Valentino Rossi du nombre de victoires consécutives établies sur un même circuit, le Mugello dans le cas du sextuple champion du monde italien.

Ce dernier a terminé huitième de la course dimanche. Outre Quartararo, l'autre Français engagé en MotoGP, Johann Zarco (KTM), a également chuté. La prochaine épreuve est le GP de la République tchèque le 4 août.