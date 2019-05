L'US Mondorf a fini la saison par un match nul qui prive Differdange de ticket européen. Le club de la cité thermale a dit au revoir à plusieurs joueurs. Marwane Benamra, étincelant en première partie de compétition, est parti par la petite porte.

Marques à Junglinster, Benamra aux abonnés absents, Bonvini indécis

L'US Mondorf a fini la saison par un match nul qui prive Differdange de ticket européen. Le club de la cité thermale a dit au revoir à plusieurs joueurs. Marwane Benamra, étincelant en première partie de compétition, est parti par la petite porte.

L'US Mondorf n'oublie pas ses fidèles joueurs. Le club a tenu à remercier ceux qui ont contribué à une saison tout à fait honnête du club. Sans oublier les garçons qui ont fait un bon bout de parcours depuis plusieurs saisons.

Glenn Marques, sur le banc ce dimanche, a pris congé du club au terme d'une saison qui l'aura vu défendre les buts une petite dizaine de fois en BGL Ligue. Le citoyen de Junglinster va rejoindre le club de son village qui s'est maintenu au terme de la dernière journée de Promotion d'Honneur.

Un autre Marques a tiré sa révérence. Olivier, qui n'était pas de la partie ce dimanche, s'en va au Swift après une saison très aboutie. Il sera accompagné de Fabrice Yao présent depuis plusieurs saisons à Mondorf avec un crochet par le RM Hamm Benfica.

Stefan Lopes, prêté par le Fola, n'est pas conservé par Mondorf. L'attaquant pourrait tenter de se relancer à Strassen. Enfin, Cédric Soares, pur produit du club, s'en va tenter sa chance à la Jeunesse.

Ce dimanche, le grand absent s'appelait Marwane Benamra. Le talentueux attaquant français, qui ne faisait pas non plus partie du groupe au RM Hamm Benfica, est à l'écart depuis un match amical face à Sedan. On ne devrait pas le revoir sous le maillot mondorfois. Plusieurs joueurs ont dit ne pas regretter ce départ à l'issue du match nul contre Differdange. Le club n'a pas souhaité le mettre à l'honneur comme les autres joueurs qui ont reçu un cadre.

Il reste enfin le dossier Arno Bonvini. Le coach n'a pas encore tranché sur son avenir. Une indécision qui tient notamment à des vacances programmées qui coïncident avec le début de la prochaine compétition. La réponse devrait intervenir dans les prochaines heures.