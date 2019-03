Mario Ferreira (57 ans) est l’homme à tout faire de l’US Sandweiler. Treizième du classement, son club de coeur n’a plus gagné depuis le... 16 septembre contre Erpeldange, ... un adversaire qu’il retrouve dimanche. «Nous pouvons encore accrocher les barrages, mais la situation est compliquée», fait-il remarquer.

Mario Ferreira (US Sandweiler): «La situation est difficile»

Mario Ferreira (57 ans) est l’homme à tout faire de l’US Sandweiler. Treizième du classement, son club de coeur n’a plus gagné depuis le... 16 septembre contre Erpeldange, ... un adversaire qu’il retrouve dimanche. «Nous pouvons encore accrocher les barrages, mais la situation est compliquée», fait-il remarquer.

Par Vincent Lommel

Le départ de Vitor Pereira: «Le meilleur entraîneur passé au club»

«Après cinq saisons et des moments tellement difficiles, Vitor Pereira a choisi de rejoindre l’US Esch. C’est le meilleur entraîneur passé par Sandweiler. Je sais de quoi je parle après 28 ans de service. Vitor est un gars bien, très humain, bosseur, capable de sortir un joueur du trou et de le rendre deux fois meilleur. Il n’avait pas été payé pendant plusieurs mois à une certaine époque et, clairement, il aurait pu signer ailleurs en hiver. Il ne l’a pas fait. C’est tout à son honneur. C’est quelqu’un qui ne court pas derrière l’argent. Vitor mérite de diriger une équipe du haut de classement en BGL Ligue. Je le lui souhaite.»

Le mercato estival: un budget réduit de moitié

«Pour ne rien vous cacher, il n’y a eu aucune réunion pour préparer le championnat 2018-2019. Occupés par leur travail, les membres du comité n’avaient pas le temps. C’est comme çà, les choses partaient mal. Qui quitte le noyau? Qui reste? Le budget était réduit de moitié, soit 75.000 euros. Les clubs de D1 s’appuient sur un montant supérieur pour transférer. Proposer au grand maximum 300 euros/mois était possible pour cinq ou six garçons. Pour les autres, c’était 75, 100 ou 150 euros mensuels. On donne aussi une prime selon le résultat.»

Six points sur douze: une entame acceptable

«Malgré les soucis financiers, il y a de la qualité à revendre au sein du groupe. Plusieurs garçons ont le niveau de la Promotion d’Honneur. Le tracas se situe en défense centrale. On souffre. Vu les impondérables (transfert non réalisé, arrêt (examen d’Etat) de Coutinho, départ de Coelho), on doit aligner Sangaré et un jeune. On a remporté le premier match à Mamer, puis avons subi deux défaites (Käerjéng et Junglinster), avant de mettre Erpeldange à terre (4-0). Six points sur douze pour commencer le championnat, c’était encourageant. La satisfaction était de mise. L’entraîneur Carlo Tutucci était content.»

La traversée du désert: 2 sur 33

«On ne peut pas demander le Pérou aux jeunes. Ils ont du talent, certains plus que d’autres. Mais entre le championnat des Juniors et la PH, le rythme est incomparable. On marque peu (15 buts) et on encaisse beaucoup (35), mais nous ne jouons pas si mal. J’estime que nous avons livré de bonnes prestations. Hélas, la malchance fut top souvent de notre côté. Nous mériterions cinq ou six points de plus. Le dernier match en date et la défaite 0-1 à Junglinster constitue un bel exemple: on domine, on oublie de marquer, puis notre gardien sort mal sur le seul but adverse. Le doute est palpable.»

Le départ de Carlo Tutucci: presqu'un vaudeville

«J’ai été pris de court par le départ de Carlo (Tutucci). Il m’a téléphoné plusieurs fois la semaine du 25 février, encore le mercredi 27. Etant à l’hôpital, je ne pouvais pas décrocher. Je lui ai demandé, via SMS, de ne pas insister. Sans entrer dans les détails, il pestait, entre autres, sur une chose: un joueur était malade le vendredi, mais comme sa santé s’améliorait, il était disponible pour le déplacement à Käerjéng le dimanche. Le principal intéressé voulait bien venir, à condition d’être titulaire. Carlo raisonnait différemment. Vu le bilan chiffré, il fallait du concret, oublier les petites peccadilles et ne pas faire la fine bouche. Il y a aussi eu un «groupe de démission» qui s'est créé sur WhatsApp. J’ai demandé à Carlo d’arrêter cette histoire à la c… Nous (le président et moi-même) avons reçu sa lettre de démission. Son dernier match était donc à Käerjéng. Malgré la défaite, il n’y avait rien à reprocher à l'équipe.»

Joao Almeida: l’entraîneur des gardiens prend le relais

«Joao connaît le football. Il a accepté de succéder à Carlo et de tout mettre en oeuvre pour aider le club. Il est fin psychologue, et sait gérer les caractères: il y a les joueurs de moins de 22 ans et ceux de plus de 27. Ce n’est pas pareil, croyez-moi. Sans lui à la barre, plusieurs garçons seraient déjà partis. Il a dirigé son premier match contre Junglinster. Nous méritions mieux qu’une défaite 0-1.»

La suite du championnat: onze matches pour sauver ce qui peut l’être

«Jean-François Bosso (AS Giana Erminio/ITA) et Jonathan Gadroy (US Jarny/FRA) sont arrivés au mercato d'hiver. Ils ne peuvent pas encore jouer. J’attends les papiers de la fédération italienne pour le premier. Quant au second, il doit passer sa visite médicale… dès qu'une date sera libre. Que voulez-vous? Avec six points de retard sur le premier non-descendant (Canach), je suis réaliste. Je continue à croire au maintien… via le barrage. L’esprit de groupe est exceptionnel. Il faut se battre jusqu’au bout. Pour commencer, ramener la totalité de l’enjeu d’Erpeldange ce dimanche s’impose. Sinon, c’est une honte. Si tu n’as le niveau de la PH, y rester est inutile.»

L'avenir: «en pointillé»

«À titre personnel, je suis fatigué. La coupe est presque pleine. J’oeuvre pour le club pratiquement 30 ans. J’ai reçu des propositions d’autres clubs et, à chaque fois, je les ai refusées. À bientôt 58 ans, la santé prime. Une chose me chagrine: d’un côté, il y a le club, de l’autre, la commission des jeunes. Les deux instances sont séparées. Ne faudrait-il pas ramer dans le même sens? Quand les choses ne vont pas, il faut avoir le courage de le dire, mais aussi ne pas attendre le dernier moment. Une chose est certaine: il est plus facile d’assurer le maintien en PH que de sortir de D1. Je rappelle ceci aux dirigeants: avoir un budget de 200.000 à 250.000 euros, mais être dans les cinq derniers au classement ne sert à rien. Autant en avoir un de 125.000 et jouer en D1. Qu’est-ce qui est le mieux pour l’USS?



Le programme de la 16e journée de PH



Vendredi à 19h30

FC Mamer - Union Mertert-Wasserbillig

Dimanche à 16 heures



UN Kaërjéng - Jeunesse Canach

US Sandweiler - FC 72 Erpeldange

Atert Bissen - Swift Hesperange



Koeppchen Wormeldange - FC Rodange

Jeunesse Junglinster - Blue Boys Mühlenbach

US Esch - FC Wiltz