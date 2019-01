C’est le derby. L'événement de la saison à Saint-Symphorien. Le FC Metz reçoit Nancy ce mardi (19h) avec l'envie de gagner à nouveau en championnat et de renforcer sa place en tête de la Ligue 2 à l'occasion de ce match en retard. Marco Morgante présente la soirée.

Marco Morgante: «Metz est un peu moins bien et Nancy un peu mieux»

Marco, comment analysez-vous le parcours des Messins depuis quelques semaines?



Il est un peu poussif, un peu laborieux. Compte tenu de l’effectif et de son potentiel, la supériorité mosellane ne se traduit pas sur le terrain, l’équipe est un peu en dedans. Pourtant, Metz possède de la puissance physique en défense mais cela ne le met pas à l’abri d’une déconvenue. Il y a du talent sur le front de l’attaque mais il existe malheureusement aussi un manque de créativité et de vitesse. Les déplacements ne sont pas assez rapides et le jeu trop stéréotypé: nos adversaires nous connaissent parfaitement et nous n’arrivons plus à les surprendre.

Le derby est-il reprogrammé à un bon moment de la saison?



Les Messins étaient plus conquérants il y a un mois et demi, au moment de la date initiale de la partie. Là, Nancy est un peu mieux et Metz un peu moins bien. Les Nancéens arrivent à Saint-Symphorien avec un esprit libéré, ils peuvent revenir sur le 18e (Béziers, 19 points) et même s’ils ne peuvent bénéficier de leurs dernières recrues, ils vont vouloir réaliser un coup. Les Grenat disputent une partie importante car derrière cela commence à pousser, il ne faudrait pas terminer à la troisième place et affronter Monaco lors des barrages.

Gauthier Hein revient un peu sur le devant de la scène. Est-ce un joueur à titulariser face à Nancy?



Il était un peu dans les «oubliettes» et son match face à Monaco (3-1 en Coupe de France) lui a fait du bien. Je suis content pour lui et je m’aperçois que Vincent Hognon a décidé de le prendre plus régulièrement dans le groupe et de lui accorder plus de temps de jeu. Il peut apporter de la percussion au jeu grenat. J’aime bien aussi Marvin Gakpa: il manque certes de mordant mais il me semble que ce garçon pourrait apporter de la créativité au sein de l’entrejeu du FC Metz.

L’absence de Frédéric Antonetti sur le banc mosellan peut-il avoir un impact sur les joueurs?



Cela doit un peu jouer dans les esprits des garçons. Il peut y avoir un relâchement mais ce n’est pas le cas actuellement. Cela peut avoir aussi un effet positif car les joueurs savent que Frédéric Antonetti regarde leurs prestations devant sa télévision avec un regard plus affiné. En tout cas, Metz doit retrouver le chemin du but, c’est une rencontre placée sous le signe de la relance et ce pour les deux clubs.

Votre dernier souvenir de derby en tant que joueur?



C’était en octobre 1990, je portais le maillot de Nancy et nous avions affronté une belle équipe messine à Saint-Symphorien où évoluait un certain Aliocha Asanovic. Metz l’avait emporté 4 à 0 (Haon, Brnovic, Asanovic, Calderaro) et Aimé Jacquet était notre entraîneur.

L'enjeu de la rencontre

C’est LE match de l’année à Saint-Symphorien pour les supporters messins. Celui qu’il faut gagner et surtout ne pas perdre. Le FC Metz (1er, 45 points) reçoit l’ASNL (19e, 16) avec les faveurs du classement et du pronostic. Face à la plus mauvaise attaque de Ligue 2 (13 buts), les Mosellans se doivent de repartir de l’avant en championnat après deux matchs insipides face à Clermont (1-2) et à Ajaccio (0-0). «On connaît bien Nancy, mais nous sommes concentrés sur ce que nous devons faire. C’est une rencontre «bonus» et nous voulons avancer au niveau comptable. Il faut que nous soyons capables de faire plus et mieux dans l’animation offensive. Il faut persévérer et croire en nos moyens», précise Vincent Hognon. Le technicien grenat, en relation permanente avec Frédéric Antonetti, va néanmoins devoir prendre une décision concernant Farid Boulaya: Gauthier Hein doit-il prendre le flambeau et débuter sur le flanc gauche du milieu de terrain? Intermittent voire insipide sur certaines séquences, Boulaya n’est plus le joueur flamboyant aperçu au cours des deux premiers mois de compétition.

Le «prono» de la rédaction. Sans ses recrues hivernales, l’ASNL va devoir aligner un onze de départ différent de celui entrevu face à Auxerre (1-0). Une donnée qui devrait profiter aux Messins. Notre pronostic: 2 à 0 en faveur du FC Metz.