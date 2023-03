Un constat tiré d'une étude réalisée par des chercheurs de l'université britannique de Cambridge, dans le British Journal of Sports Medicine.

Sport 2 min.

D'après une étude

Marcher onze minutes par jour réduit le risque de décès prématuré

Un constat tiré d'une étude réalisée par des chercheurs de l'université britannique de Cambridge, dans le British Journal of Sports Medicine.

Une marche rapide de seulement onze minutes par jour suffirait à réduire le risque de décès prématuré. Les chercheurs soulignent qu'un décès précoce sur dix pourrait être évité si chacun pouvait pratiquer au moins la moitié de la quantité d'activité physique recommandée.

Des cours collectifs et gratuits pour préparer l'ING Night Marathon Entre toutes ses séances de coaching personnalisées, David Steffes consacre deux heures par semaine à un groupe de coureurs qui grossit à vue d'œil. Son but: les épauler gratuitement dans leur préparation à l'ING Night Marathon.

L'étude, publiée dans le British Journal of Sports Medicine, affirme que onze minutes par jour, ou 75 minutes par semaine, d'activité physique modérée à intense, comme la marche rapide, suffisent à réduire le risque de maladie coronarienne, d'accident vasculaire cérébral ou de divers types de cancer.

Pour rappel, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, avec 17,9 millions de décès en 2019, tandis que les cancers ont causé la mort de 9,6 millions de personnes en 2017, soulignent les chercheurs.

Prévenir les maladies cardiovasculaires et le cancer

Selon l'étude, l'activité physique, en particulier d'intensité modérée, réduit le risque de maladie cardiovasculaire et de cancer. Le système de santé publique britannique (NHS) recommande aux adultes de pratiquer au moins 150 minutes d'activité d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité d'intensité vigoureuse par semaine.

Pour déterminer la quantité d'activité nécessaire pour avoir un effet bénéfique sur la prévention des maladies chroniques ou des décès prématurés, des chercheurs de l'université de Cambridge ont analysé les données de plusieurs études.

Lire aussi: Sept promenades dans les parcs du Grand-Duché

Les scientifiques ont ainsi évalué 196 articles par des pairs couvrant plus de 30 millions de participants, issus de 94 grandes études, afin de recueillir des données sur les associations entre les niveaux d'activité et le risque de maladie coronarienne, de cancer et de décès prématuré.

Verdict, avec 75 minutes par semaine d'activité d'intensité modérée, le risque de souffrir d'un décès prématuré était réduit de 23%.

«Il vaut mieux faire un peu d'activité physique que pas du tout..... Si vous considérez qu'il est possible de faire 75 minutes par semaine, vous pouvez essayer d'intensifier progressivement jusqu'à atteindre la quantité totale recommandée», a souligné Soren Brage, l'un des auteurs de l'étude.

Un Luxembourgeois sur trois ne connaît aucun symptôme du cancer Révélés ce jeudi, les résultats d'une enquête menée par la Fondation cancer mettent en évidence le manque de sensibilisation d'une partie de la population luxembourgeoise aux symptômes et aux facteurs de risques liés au cancer.

Ces mêmes 75 minutes par semaine d'activité modérée suffisent également à réduire de 1 % le risque de développer une maladie cardiovasculaire et de 7% le risque de cancer, selon l'étude.

D'autre part, James Woodcock, qui a également participé à la recherche, a ajouté que l'étude concluait «qu'il y a des avantages substantiels pour la santé coronarienne et qu'ils réduisent le risque de cancer, même si ce n'est que 10 minutes par jour».

Cet article est paru initialement sur le site du Contacto.

Traduction: Megane Kambala

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.