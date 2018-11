L'entraîneur de la Jeunesse refuse de s'emballer après la belle performance de son équipe à Dudelange (3-1). Marc Thomé reconnaît les mérites de son groupe, attend une confirmation dimanche, mais s'interdit de parler de titre.

Marc Thomé: «Candidat au titre? Je ne dirai jamais ça»

Marc Thomé, qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir après cette victoire : le résultat ou la manière?

La manière. Chacun s'est battu pour l'autre. La tactique, c'est facile à mettre en place, mais beaucoup plus difficile sur le terrain. Et mes garçons l'ont fait. Défensivement, tout le monde a bossé. Et je savais qu'on pourrait leur faire mal par notre vitesse. Heureusement que l'on met le premier but car Dudelange avait bien débuté avec son jeu en une touche. On voit que c'est la meilleure formation du Luxembourg, mais ils sont tombés contre une équipe qui voulait absolument gagner ce match.





Quel fut le tournant du match?

Après le 1-1, ils ne sont pas parvenus à inscrire le 2-1. Cela a duré dix minutes avant qu'on revienne dans la partie et qu'on inscrive le deuxième but sur un coup de chance. Je me suis alors dit qu'on pouvait faire quelque chose. Après, on a joué sur contres. Et là, on est l'une des meilleures équipes du Luxembourg.





Ce résultat change-t-il votre vision pour la suite de la compétition?

Non, ça me fait déjà peur pour dimanche car on doit confirmer à la maison (ndlr: face au RM Hamm Benfica). Ce sera un tout autre match. Après, beaucoup de gros matches nous attendent.





Ne peut-on pas affirmer après cette victoire que la Jeunesse est candidate au titre?



Non. Je ne dirai jamais ça quand je vois les cadres du Progrès, du Fola et de Dudelange. On n'est même pas à la moitié du parcours. Je me contenterai de dire qu'on est bien parti pour l'Europe.







Le principal adversaire de la Jeunesse n'est-il pas la Jeunesse?

Non. Pour l'instant, on a battu toutes les équipes dites «petites». Maintenant, il faudra confirmer contre les «grands».