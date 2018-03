Par amitié pour le staff technique en place, Marc Oberweis (35 ans) a accepté de garder les buts d'Erpeldange lors des deux dernières sorties en Promotion d'Honneur, mais l'ex-international n'ambitionne pas se mesurer aux attaquants differdangeois ce dimanche lors des huitièmes de finale de la Coupe de Luxembourg.

Sport 2 min.

Marc Oberweis (Erpeldange): «Je préfère ne pas jouer contre Differdange»

Didier Hiegel

Marc, à 35 ans, qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre du service à Erpeldange?

Rien du tout... Charles (Leweck) m'avait demandé s'il pouvait transférer ma licence cet hiver puisqu'il avait un souci avec son gardien (Léon Clement) qui ne peut pas tout le temps se libérer en raison de ses obligations professionnelles. Comme il savait que cela risquait d'être chaud jusqu'à la fin de la saison, il m'a dit qu'il préférait avoir un gardien d'expérience sous la main. Le club dispose d'un bon jeune (Mathieu Michels, 17 ans), mais il n'a pas envie de le «brûler». Je lui ai donc dit: «Tu peux transférer la licence, mais je ne participerai pas aux entraînements, ni aux matches». Mais, finalement, j'ai déjà dû me mettre au service du club plusieurs fois.

Comment cette situation s'est-elle traduite concrètement?

J'avais quand même envie de connaître les joueurs, et comme l'entraîneur des gardiens (Yves Bernard) vient une fois par semaine, je m'entraîne ce jour-là... quand j'ai le temps, et quand cela m'arrange. C'est plutôt dans l'optique d'aller manger ensemble par après, c'est la condition. Je n'ai aucune contrainte.

Vous avez pourtant joué quelques matches...

Contre Kaërjéng (1-0, 15e journée) et face à Hesperange (3-5, 18e journée).

Avez-vous retrouvé vos sensations?

Je me suis bien senti, j'étais content de moi. Mais j'avoue que je n'ai pas retrouvé toutes mes sensations, partir de cinq entraînements par semaine, puis ne rien faire pendant un an... et puis ce n'est pas mon objectif. Si j'avais voulu repartir sur le même rythme, je n'aurais pas quitté la Jeunesse.

Et physiquement?

J'avoue, j'ai pris un peu... mais je ne monte pas sur la balance.

Avez-vous rencontré des problèmes pour commander votre défense?

Non pas du tout, c'est revenu instantanément. De toute façon, contre Kaërjéng tout le monde était à bloc. Par contre, face à Hesperange, ce n'était pas bon du tout sur le plan défensif. C'était le quatrième ou cinquième match en deux semaines et la fatigue s'est bien fait sentir. Il faut dire qu'Erpeldange n'a pas un grand cadre et ne peut pas se permettre se faire souffler. Cette trêve internationale arrive bien pour eux pour recharger les batteries.



Ce match de Coupe de Luxembourg contre Differdange va vous rappeler les rendez-vous de BGL Ligue, non?

Rien ne dit que je jouerai, je n'ai aucune ambition de disputer cette rencontre, en fait je préfère même ne pas jouer contre Differdange. Bien entendu, si le gardien habituel n'est pas là je répondrai présent en tant que dernière roue de secours, et ce sera effectivement un match à part. Je n'ai pas envie que tout le monde pense que j'ai envie de rejouer au foot!

Serez-vous quand même sur le banc ce dimanche?

Non, si je ne joue pas, je ne verrai pas ce match.