Marc Biver en remplacement de Jim Ochowicz à la tête de BMC? Le nom du Luxembourgeois est apparu ces derniers jours dans la presse comme étant le possible repreneur de la structure BMC. Une rumeur que l'ancien manager d'Astana a tenu à démentir tout en précisant qu'il comptait faire son retour dans le cyclisme.

Marc Biver: «Une nouvelle équipe qui n'est pas la suite de BMC»

Marc Biver en remplacement de Jim Ochowicz à la tête de BMC? Le nom du Luxembourgeois est apparu ces derniers jours dans la presse comme étant le possible repreneur de la structure BMC. Une rumeur que l'ancien manager d'Astana a tenu à démentir tout en précisant qu'il comptait faire son retour dans le cyclisme.

(ER/JG) - Alors que l’avenir de l'équipe BMC est loin d'être assuré et que les départs de coureurs comme Richie Porte ou encore Greg Van Avermaet semblent acquis, le quotidien belge Het Nieuwsblad a évoqué cette semaine la venue de Marc Biver en remplacement de Jim Ochowicz, actuel manager.



L'actuel responsable du sponsoring de TAG Heuer (société appartenant à son frère Jean-Claude) et ancien manager de l’équipe Astana, pourrait faire son retour dans le peloton comme responsable d'équipe. Une rumeur que le Luxembourgeois de 67 ans a confirmé mais aussi nuancé.

«Je peux simplement confirmer que je suis en train de mettre en place une nouvelle équipe, mais qui n'est pas la suite de BMC. Je ne sais pas ce que BMC deviendra et ce n'est pas ou plus mon problème. Je ne veux pas dévoiler trop d'informations. Je ne peux pas annoncer des coureurs, le règlement me l'interdit avant le 1er août. Cette équipe se fera sans TAG Heuer et n'aura rien à voir avec l'équipe actuelle BMC.»



Durant le mois de mai, les médias néerlandais avaient annoncé une possible collaboration entre la société Deloitte et le fabricant de cycles Giant pour succéder à BMC en tant que sponsors principaux.