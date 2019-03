Les Espoirs ont pris leurs quartiers à Dublin où ils rencontrent l'Irlande ce dimanche pour le premier match des qualifications pour l'Euro 2021 de la catégorie d'âge. Tour d'horizon avec Manuel Cardoni, le responsable des cadres U19 et U21.

Manuel Cardoni: «Il faut changer de philosophie»

Les Espoirs s'apprêtent à disputer une nouvelle campagne internationale. La première étape des éliminatoires du Championnat d'Europe 2021 mène les jeunes internationaux à Dublin pour y défier l'Irlande, ce dimanche à 17h. Entré à la FLF à l'été 2014, Manuel Cardoni (46 ans) est responsable depuis le mois de novembre 2017 des cadres U19 et U21 de la FLF, du suivi des jeunes joueurs engagés à l'étranger et participe activement à la formation des entraîneurs de jeunes. Dans son bureau de Mondercange, il nous a accordé un entretien avant de s'envoler avec sa troupe pour la République d'Irlande.

«Satisfait mais...»

Avec le recul, quel bilan tirez-vous de la dernière campagne des Espoirs?



«J'aimerais d'abord adresser un grand merci au club de Junglinster qui nous a prêté ses installations pour nous préparer. De la précédente campagne, je retiens beaucoup de bonnes choses, mais aussi quelques bas. Je pense notamment au mois de mars de l’année dernière quand nous avons joué le Monténégro (1-3) et au Kazakhstan (0-3). Nous étions diminués en termes d’effectif. Si nous avions pu compter sur un groupe davantage au complet, nous aurions pu prendre encore six ou sept points. Mais cela signifie aussi que nous avons disposé d’un groupe avec une certaine qualité, la preuve en est, certains sont passés chez les A. D’un autre côté, les absences des Sinani, Olivier et Vincent Thill, Carlson, Barreiro ont permis à d’autres de prendre de l’avance, c’est le cas de Tun Held (18 ans) ou Tiago Semedo (17 ans), ou encore de gagner davantage de temps de jeu, à l’image de Lucas Prudhomme.



C’est dans cette perspective que j’ai fait le bilan, sans oublier que nous avons réalisé un record de points (7) et obtenu un succès à l’extérieur (1-0 en Bulgarie). Je reste persuadé que nous aurions dû mieux faire que terminer à la dernière place du groupe. Petit à petit, nous avançons, mais il ne faut pas se leurrer, avec l’Italie, la Suède et l’Irlande nous avons hérité d’un groupe très difficile… il reste à voir le niveau de l’Islande et de l’Arménie.»

«Faire de bonnes prestations»

Quelles sont vos ambitions pour ces nouvelles éliminatoires?



«C’est avec un nouveau groupe que nous allons aborder ces éliminatoires. Il ne va pas trop bouger dans son ensemble, car chez les A le cadre est relativement jeune et les places y sont devenues chères. Dans cette optique, nous allons essayer de gratter des points, mais surtout de faire de bonnes prestations, c’est la première chose qui m’intéresse. Nos matches seront très intéressants, jouer contre l’Italie ou la Suède sont de belles expériences. Des éléments comme Mathias Olesen auront tout juste 20 ou 21 ans dans trois ans, et s’ils peuvent disputer une douzaine de matches de ce niveau, ils deviendront une alternative pour l’équipe A.

Plus nous avons de joueurs susceptibles de jouer à un certain niveau, plus le travail de Luc (Holtz) sera facilité... sauf peut-être pour faire ses choix. A l’ossature de la dernière campagne se sont ajoutés Tiago Semedo (Fola), Clayton Duarte (FC Metz), Lucas Coopmans et Thomas Olesen (Eintracht Trèves), à nous de trouver la bonne formule pour être compétitifs. Ce n’est que vers la mi-campagne que nous verrons les 7 ou 8 joueurs qui ont gagné une place de titulaire. Malheureusement, en Irlande (dans le Tallaght Stadium), Seid Korac (Nuremberg) fera défaut, il est blessé (fissure aux quadriceps).»

A tout juste 18 printemps, Clayton Duarte fera ses débuts avec les U21 dimanche. Photo: Ben Majerus

Les 18 Espoirs en Irlande

Gardiens: Joao Machado (Rodange), Tom Ottelé (Käerjéng).

Défenseurs: Eric Brandenburger (Rosport), Lucas Coopmans (Eintracht Trèves/ALL), Clayton Duarte (FC Metz/FRA), Tun Held (Union Titus Pétange), Jan Ostrowski (Grasshopper Zurich)/SUI), Pit Simon (Racing).

Milieux: Kevin D'Anzico (Käerjéng), Luca Duriatti (Jeunesse Esch), Fabien Heinz (RM Hamm Benfica), Dylan Nsidjine (Kaiserslautern/ALL), Mathias Olesen (Eintracht Trèves/ALL), Lucas Prudhomme (Virton/BEL), Tiago Semedo (Fola), Loris Tinelli (Virton/BEL).

Attaquants: Kenan Avdusinovic (Union Titus Pétange), Yannick Schaus (Bayer Leverkusen/ALL).

Sélectionneur: Manuel Cardoni.

«On s’attend à du "british"»

Que vous inspirent votre groupe de qualification et l'Irlande, votre premier adversaire?



«Cette nouvelle campagne nous a offert de belles équipes pour adversaires. L'Italie et la Suède, bien sûr. Pour ce qui est de l’Arménie et de l’Islande on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre, mais si la génération islandaise est du même tonneau que les dernières ce sera costaud.

Quant aux Irlandais, nos premiers adversaires ce dimanche, ils possèdent un tout nouveau cadre avec un nouvel entraîneur (Stephen Kenny). Beaucoup de leurs joueurs sont sous contrat en Angleterre, certains jouent avec les U23, d’autres sont prêtés en première division irlandaise. On s’attend à du "british", une grosse intensité, un gros volume de jeu.



Pour ces jeunes Irlandais aussi, le jeu a évolué à l’image des changements observés dans le football britannique. Il reste toutefois que les latéraux s’engagent toujours, que les joueurs de débordement sont rapides, très forts en un-contre-un. Je m’attends à ce que ça pousse fort les 15 ou 20 premières minutes. Il faudra d’abord faire le dos rond, avoir une grosse solidarité. Après, il y aura peut-être quelque chose à faire. En tout cas, il faudra être solides.»

La sélection irlandaise

Gardiens: Caoimhin Kelleher (Liverpool/ANG), Gavin Bazunu (Manchester City/ANG).

Défenseurs: Darragh Leahy (Bohemians), Dara O'Shea (Exeter City, prêté par West Bromwich Albion/ANG), Barry Cotter (Ipswich Town/ANG), Corey Ndaba (Ipswich Town/ANG), Conor Masterson (Liverpool/ANG), Lee O'Connor (Manchester United/ANG), Trevor Clarke (Shamrock Rovers), Liam Scales (UCD AFC).

Milieux: Jayson Molumby (Brighton and Hove Albion/ANG), Jake Doyle Hayes (Cambridge United, prêté par Aston Villa/ANG), Connor Ronan (FC DAC 1904, prêté par Wolverhampton Wanderers/ANG), Jamie Lennon (St. Patrick's Athletic), Conor Coventry (West Ham Unite/ANG), Dan Mandroiu (Bohemians)

Attaquants: Adam Idah (Norwich City/ANG), Troy Parrott (Tottenham Hotspur/ANG), Neil Farrugia (UCD AFC), Zach Elbouzedi (Waterford), Michael O'Connor (Linfield/NIR), Simon Power (FC Dordrecht/NED, prêté par Norwich City/ANG), Aaron Drinan (Waterford, prêté par Ipswich Town/ANG).

Sélectionneur: Stephen Kenny.

«Je ne voulais pas de match en juin et en novembre»

Vous allez disputer quatre matches à l'extérieur pour commencer, pourquoi?



«Lors de la mise en place du calendrier, je veux toujours deux matches à la suite et si possible le deuxième à domicile. Mais il faut aussi composer avec certains impératifs, la télé notamment, comme ce fut le cas avec la France et un match programmé le lundi soir. Avec l’Italie, c'est la même chose. Il faut aussi faire avec les distances à parcourir comme ce sera le cas pour l’Arménie qui va se déplacer en Islande. C’est un peu un tour du monde pour eux. Je ne voulais pas jouer en mars. Et comme je suis aussi en charge des U19, je ne voulais rien en novembre (qualifications pour l’Euro de la catégorie d’âge). De plus, je ne voulais pas non plus de matches en juin, en raison du championnat qui est terminé mi-mai, des vacances des étudiants planifiées à la Pentecôte et des examens de fin d’année… Je ne m’en suis pas trop mal sorti même si nous commençons à l’extérieur.»

Groupe 1: le calendrier des Espoirs

Le 24 mars 2019 à 17h: Irlande - Luxembourg

Le 6 septembre 2019: Islande - Luxembourg

Le 10 septembre 2019: Italie - Luxembourg

Le 11 octobre 2019: Arménie - Luxembourg

Le 15 octobre 2019: Luxembourg - Suède

Le 26 mars 2020: Luxembourg - Italie

Le 31 mars 2020: Luxembourg - Islande

Le 8 septembre 2020: Luxembourg - Arménie

Le 9 octobre: Suède - Luxembourg

Le 13 octobre: Luxembourg Islande

Faute de véritable spécialiste du poste, Kenan Avdusinovic évoluera en attaque. Photo: Serge Daleiden

«J’ai carte blanche»

Vous pliez-vous à des consignes imposées par l’équipe A?

«En A ou en Espoirs, nous avons une base de jeu qui est en principe le 4-4-2, un 4-4-2 bien compact entre les lignes pour contrer nos adversaires. Par contre, face à la Slovénie (1-1) ou à Charleroi dernièrement, j’ai essayé le 4-3-3 car nous avions davantage de possession de balle, pour aller sur les côtés. J’aime que nous prenions les espaces pour aller dans le dos de la défense. Mais, au niveau international, ce sont nos adversaires qui ont la possession la plupart du temps, alors nous nous adaptons et le 4-4-2 est la tactique la plus adéquate. Cette semaine, par exemple, j’ai insisté sur la reconversion défense-attaque, moins sur la possession.



J’aime aussi proposer de nouvelles choses, comme contre Charleroi, car les jeunes sont alors plus réceptifs. Il faut aussi s’adapter. J’aime avoir un bloc le plus haut possible, mais parfois ce n’est pas possible, comme en France (0-2), où ce sont eux qui nous ont dicté le positionnement de notre bloc. Luc (Holtz) et moi voyons le football de la même manière. La différence se situe peut-être qu’au niveau des joueurs, lui peut risquer davantage. Pour ce qui est des positions, je n’hésite pas à les placer différemment, en fonction de mes besoins. Ce fut le cas de Fabien Heinz que j’ai replacé arrière-gauche contre l’Irlande du Nord ou encore la France. De même, j’ai placé certains centraux sur les côtés ou Kenan Avdusinovic en attaque, alors que c'est un ailier.»

«Les Mbappé ne poussent pas sur les arbres»

Le football luxembourgeois manque de joueurs de côté capables d'éliminer leurs adversaires en un-contre-un et d'attaquants de pointe. Que faire?

«Je l’ai déjà dit, c’est bien beau de faire cette constatation, mais il faut y remédier. Il faut voir chez les jeunes quels sont ceux qui ont ces dispositions et les forcer à jouer ces positions. Il faut avoir des qualités techniques, mais aussi des qualités mentales pour aller dans les un-contre-un. Si on hésite une demi-seconde, c’est déjà trop tard. Certains joueurs en sont capables, mais il faut voir jusqu’à quel niveau. Beaucoup de facteurs jouent. Et il faut un brin de chance aussi. Les Mbappé ne poussent pas sur les arbres. On peut avoir une une belle philosophie de jeu, mais s'il n’y a pas de finition…



Il nous faut les joueurs capables de faire la différence dans les derniers 30 mètres. Nous travaillons ces aspects à Mondercange, mais ce n’est pas évident. Mon avis est qu’il faut réformer le football de base. Il faut changer de philosophie, jouer avec des équipes plus petites sur des terrains réduits, dès le plus jeune âge. Ne pas tenir compte des résultats, laisser les jeunes s’exprimer, dribbler, marquer, retrouver une certaine forme de football de rue. Ce n’est que comme ça que nous pouvons trouver les profils de joueurs qui nous manquent actuellement. Mais tout ça demande une mise en place rapide, et du temps...»