Manchester United a annoncé mercredi avoir nommé le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer au poste d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison 2018-2019, au lendemain du renvoi du technicien portugais José Mourinho.

ManU: Solskjaer assurera l'intérim jusqu'à la fin de la saison

Manchester United a annoncé mercredi avoir nommé le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer au poste d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison 2018-2019, au lendemain du renvoi du technicien portugais José Mourinho.

(AFP) - Ole Gunnar Solskjaer, ancien attaquant aujourd'hui âgé de 45 ans, a joué 366 matchs et marqué 126 buts sous le maillot mancunien entre 1996 et 2007. Il avait pris la direction de l'équipe réserve de Manchester United en 2008, avant d'entraîner le FC Molde en Norvège, à partir de 2010. Solskjaer sera secondé par l'ancien adjoint de Sir Alex Ferguson, Mike Phelan, et l'ancien joueur et assistant de Mourinho, Michael Carrick.

«Manchester United est dans mon coeur et c'est fantastique de revenir à ce poste. J'ai hâte de venir travailler avec ce talentueux effectif», a déclaré le Norvégien, qui sera donc le patron à l'heure d'affronter le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (aller en Angleterre le 12 février, retour à Paris le 6 mars).

Solskjaer dirigera son premier match samedi à Cardiff, un club qu'il a entraîné de janvier 2014 à septembre 2014. Sa seule expérience sur un banc anglais n'avait pas connu un grand succès puisqu'il n'était pas parvenu à maintenir les «Bluebirds» en Premier League. Il n'avait remporté que neuf de ses 30 matchs à la tête de l'équipe.

Pour Ed Woodward, le vice-président de Manchester United, le Norvégien est le candidat idéal de l'après Mourinho: «Ole est une légende du club avec une grande expérience, tant sur le terrain qu'en tant qu'entraîneur. Son histoire à Manchester United signifie qu'il vit et respire la culture du club et que tout le monde est ravi de le retrouver, lui et Mike Phelan.»

Pour rappel, José Mourinho (55 ans) a quitté Manchester United mardi après un début de saison maussade, le pire en championnat d'Angleterre depuis 1990.