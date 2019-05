Le Racing a mieux préparé la finale de la Coupe que son adversaire, l'E. Wormeldange-Munsbach-CSG. Les joueuses de la capitale l'ont emporté 5-0. En ligue 2, l'E. Differdange-Luna et le Swift se livreront une bataille à distance pour une place en barrage.

Sport 4 min.

Manita pour le Racing, le Progrès lorgne encore le podium

Le Racing a mieux préparé la finale de la Coupe que son adversaire, l'E. Wormeldange-Munsbach-CSG. Les joueuses de la capitale l'ont emporté 5-0. En ligue 2, l'E. Differdange-Luna et le Swift se livreront une bataille à distance pour une place en barrage.

Par Gérôme Henrionnet

Sacré champion la semaine dernière, Bettembourg se déplaçait sur le terrain de l'E. Itzig-CeBra. Les joueuses de Dani Nunes ont gardé intacte cette envie de victoire. Sarah Witry a d'abord ouvert le score puis la Française Océane Testard a doublé la mise en seconde période. Lisa Hoesen réduira le score avant qu'Océane Testard ne marque un troisième but pour Bettembourg



Dans leur stade Camille Polfer, les joueuses de la capitale ont déroulé face à une équipe de Ell qui n'a plus rien à jouer. Andréa Machado a montré la voie à ses camarades de jeu dès la 15e, avant que Sara Courbin ne s'offre un joli triplé juste avant la mi-temps (30e, 37e et 42e).

Trois buts pour la joueuse du Racing Sara Courbin, ici marquée par Mara Boly. Photo: Michel Dell'Aiera

La seconde période sera moins prolifique puisqu'il aura fallu attendre la 85e pour voir Julie Wojdyla inscrire le cinquième but du Racing.

Opposé à l'E. Wormeldange-Munsbach-CSG, Mamer a pris sa revanche sur le même adversaire, trois jours après sa désillusion en demi-finales de la coupe des dames. Vainqueur à domicile sur le score de 6-2 avec des buts de Marisa Soares (2), de Milena Agostino (2), de Jil Kalmes et de Susana Garcia, les partenaires de Melody Laurent ont été plus efficaces que mercredi dernier. Mélanie Quiring et Stella Inacio sont les buteuses wormeldangeoises.

L'apprentissage continue pour Céline Mangen et les jeunes filles de Ell. Photo: Michel Dell'Aiera

Junglinster veut bien finir

Après l'élimination par le Racing ce mercredi en demi-finales de la Coupe suivie de l'annonce du départ de leur coach Ronald Martinelli en fin de saison, Junglinster en l'emportant sur le terrain de Wincrange, a montré du caractère. Avec un score final de 2-5, Junglinster a largement gagné grâce à des réalisations de Maeve O'Hannarchian (2), Hayette Ghodbane (2) et Noémie Tibéri, contre un doublé de Martine Schon.

Niederkorn, qui espère toujours finir sur le podium, s'est imposé sur le plus petit des scores contre Rosport grâce à un but à la 61e de Maïté Machado. Cette victoire permet aux partenaires de Pascale Frising de croire encore à la troisième place.

VESTIAIRES

Serge Bix (RFCUL): «Le match s’est joué sans agressivité et sur un rythme pas trop élevé. Nous sommes déjà en train de préparer la finale et ce qui est positif c'est que nos attaquantes sont actuellement très efficaces.»

Paul Wilwerding (SC Ell): «Le Racing a été très efficace dans ses occasions. Elodie Martins et Julie Wojdyla ont fait à elles seules la différence. La saison se termine tranquillement pour nous.»

Chrëst Schartz (E. Rosport-USBC-Christnach): «Nous avons perdu face à une belle équipe de Niederkorn. Pourtant, compte tenu de la physionomie du match, je pense que le match nul aurait été logique. Nous travaillons pour être prêts pour les barrages et nous allons tout donner pour rester en Ligue 1.»

Alexia Necib (Niederkorn): «Malgré de nombreuses blessées, nous avons eu le renfort de jeunes filles, ce qui nous a permis de faire dans l'ensemble un bon match. Nous avons eu beaucoup d'occasions de but mais nous avons manqué de réalisme. Malgré la fatigue due à la fin de saison, nous avons su rester solidaires tout au long de la rencontre.»

Daniele Loverre (Bertrange): «Nous voulions nous faire plaisir pour notre dernier match de la saison. Je suis très fier de mon équipe, la montée en ligue 2 est méritée et avec l’aide de Diekirch nous pouvons encore obtenir la première place.»

Ligue 2: gros carton du Fola

Le gros carton de la saison est à mettre à l'actif du Fola qui a battu Junglinster sur le score de 26 à 1. Si le score est d'une rare ampleur il n'est néanmoins pas surprenant compte tenu des dynamiques diamétralement opposées des deux équipes.

Diekirch a profité de la venue de Vianden pour améliorer ses statistiques offensives. En l'emportant 6-3, l'attaque nordiste a franchi la barre des 150 buts inscrits sur la saison. En faisant match nul 2-2 à domicile contre l'E. Pratzerthal-Grevels, l'irrégularité de Hesperange permet à l'E Differdange-Luna, vainqueur 10-1 face à Bettembourg, de reprendre la troisième place au classement général, synonyme de place de barragiste. Dans les autres rencontres, Ell II a remporté 5- 0 son opposition face à Bissen et l'E. CeBra-Itzig II a chuté à domicile sur le score de 2-3 contre l'E. Aspelt-Remich-Bous.

Ligue 3: ultime journée décisive

Le match entre Diekirch II et l'Union Mertert-Wasserbillig lors de la dernière journée aura une incidence forte sur le classement général final. L'Union Mertert-Wasserbillig, malgré sa victoire 3-0 sur Pétange, n'est pas assuré de terminer à la première place et reste sous la menace de Bertrange vainqueur de Rumelange 15-0 (septuplé de Svenja Reiser).

Le troisième, Diekirch II, en s'inclinant 5-2 face au quatrième Pfaffenthal-Weimerskirch, permet à son adversaire du soir de revenir à deux points et de reprendre espoir pour une place de barragiste.