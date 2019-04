Mandy Minella (105) a été battue d'entrée au tournoi WTA de Lugano (250.000 dollars) par la Française Fionna Ferro (108) après un peu plus d'une heure trente minutes de match.

Mandy Minella tombe à nouveau contre Fionna Ferro

Il y a un an, Minella avait perdu au 1er tour dans le Tessin face à la Belge Elise Mertens en deux manches. Ce mardi, l'Eschoise a connu la même mésaventure face à la Française Ferro. Dès son premier jeu, la Luxembourgeoise a sauvé une balle de break mais sur son deuxième jeu de service, Ferro s'est emparée du service de sa rivale 1-3. Durant cette première manche, Minella n'a jamais été en mesure d'inquiéter son adversaire: 1-4, 2-5 avant de céder à nouveau sa mise en jeu: 2-6 en 35 minutes.

Le deuxième set était beaucoup plus serré et indécis jusqu'au bout puisque les deux joueuses étaient à égalité 5-5 avant que Ferro ne sauve une balle de break et empoche sa mise en jeu avant de conclure sur le service de Minella sur sa première balle de match 5-7 après 57 minutes.



Il s'agit de la troisième victoire de la Française sur la Luxembourgeoise en trois confrontations.