Mandy Minella tire le gros lot avec Kiki Bertens

Le tirage au sort du tournoi de Wimbledon s'est déroulé ce vendredi matin et n'a pas été tendre avec Mandy Minella. La numéro 1 luxembourgeoise affrontera la néerlandaise Kiki Bertens (WTA 4).

(DH). - Le tirage au sort du tournoi de Wimbledon a été effectué ce vendredi matin. Mandy Minella a hérité de Kiki Bertens alors que dans le tableau masculin Novak Djokovic, le tenant du titre, a évité Rafael Nadal.



La mission de la numéro 1 luxembourgeoise (33 ans, WTA 98) sera des plus ardues puisqu'elle aura affaire à la Néerlandaise Bertens (27 ans) à l'occasion du premier tour du tournoi du Grand Chelem qui débute ce lundi.



Bertens occupe la quatrième place du classement mondial depuis le mois de mai et s'est adjugée les tournois de Saint-Pétersbourg et de Madrid cette saison. Elle avait atteint, pour la première fois de sa carrière, le stade des quarts de finale l'an dernier.

Minella et Bertens se sont affrontées à deux reprises. L'Eschoise s'était imposée à Alkmaar (2008) et la native de Wateringen avait pris sa revanche à Bucarest deux ans plus tard.

Chez les messieurs, le tenant du titre Novak Djokovic a évité Rafael Nadal dans sa partie de tableau. Le Serbe sera opposé à l’Allemand Philipp Kohlschreiber au premier tour. Un premier tour piégeux puisque Kohlschreiber l’a battu à Indian Wells cette année.



Roger Federer a hérité de la partie de tableau de Rafael Nadal qu'il pourrait retrouver en demi-finale. Le Majorquin devra se défaire de Nick Kyrgios au deuxième tour, un duel qui apparaît comme le premier gros choc de la première semaine.