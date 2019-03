Mandy Minella a dû lutter pour franchir le premier tour des qualifications du tournoi WTA de Miami (9.035.428 dollars). Ce lundi, la numéro 1 luxembourgeoise s'est imposée en trois manches face à l'Américaine Christina McHale: 2-6, 7-6 (3), 6-4.

Mandy Minella souffre mais passe à Miami

(DH). - Invitée à participer aux qualifications du tournoi WTA Mandatory Premier de Miami (USA, 9.035.428 dollars), l 'Américaine de 26 ans (WTA 120) a profité à plein de sa wild card. Forte d'une excellente dernière semaine de compétition avec des victoires face à Pavlyuchenkova (WTA 33) et Sakkari (WTA 49), à Indian Wells, elle prenait d'entrée le service de son aînée de sept ans pour mener rapidement 5-1. Elle s'adjugeait la première manche sur le score de 6-2, après seulement 35 minutes de jeu.





Surprise par cette rugueuse entrée en matière, Minella (WTA 102) réagissait vivement pour mener 3-0 avant de perdre le fil de son tennis. McHale n'en demandait pas tant et avait vite fait de remonter la pente (3-3). Elle réalisait même un deuxième break et assurait sa mise en jeu (5-3).





Mais il était dit que ce premier tour de qualifications allait connaître de nouveaux rebondissements. L'Eschoise revenait dans le match en égalisant à 5-5 après quatre avantages avec son service à suivre.





L'échange de politesse se poursuivait, la Luxembourgeoise cédait sa mise en jeu pour ensuite prendre celle de la native du New Jersey. Le tie break allait départager les deux joueuses et c'est la plus expérimentée qui remportait la mise (7-3).





Terminées les amabilités dans la dernière manche. Minella parvenait toutefois à faire le break au neuvième jeu et s'imposait 6-4, après deux balles de match en sa faveur, et 2h31' de match.





Au deuxième tour des qualifs, Minella affrontera la Japonaise Misaki Doi ( 27 ans, WTA 112) qui a lutté pour se défaire en trois sets de la Russe Anastasia Potapova (WTA 71).





Les deux joueuses se sont déjà rencontrées à deux reprises et Doi mène 2-0 après ses succès aux qualifs de Roland Garros en 2010 et à Tashkent en 2011.