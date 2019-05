Il aura donc fallu attendre sa neuvième participation pour que Mandy Minella (WTA 100) réussisse, à 33 ans, à se qualifier pour le deuxième tour des Internationaux de France à Roland Garros.

Mandy Minella signe une grande première à Roland Garros

Jean-François COLIN Une victoire nette et sans bavure 6-4, 6-2 face à la Russe Pavlyuchenkova

Il aura donc fallu attendre sa neuvième participation pour que Mandy Minella (WTA 100) parvienne, à 33 ans, à se qualifier pour le deuxième tour des Internationaux de France à Roland Garros.

Un troisième et ultime ace qui claque comme un symbole sur le court n°5 de la Porte d'Auteuil: il est 14h25 et Mandy Minella, le visage rayonnant, illuminé d'un large sourire, vient de sortir promptement la Russe Anastasia Pavlyuchenkova au premier tour du tableau de Simple Dames.

«Je suis contente», glissait l'intéressée à sa sortie du court. «Car j'ai finalement réussi à gagner un gros match dans un gros tournoi. J'avais déjà accroché des filles fortes, mais sans parvenir à l'emporter. Ou bien, par exemple, j'avais gagné un match monstrueux contre Zvonareva en qualifications à Stuttgart, mais le faire ici, c'est une énorme différence. C'est le fait de jouer souvent à ce niveau-là qui m'a permis de franchir le cap. Cette victoire va m'apporter énormément.»

La Russie est bien le fil conducteur de la neuvième participation de Mandy Minella (33 ans, WTA 100) aux Internationaux de France à Roland Garros. Propulsée dans le tableau principal du Simple Dames à la faveur du double forfait des Russes Ekaterina Makarova et Maria Sharapova, la n°1 luxembourgeoise croisait ce lundi au premier tour sur le court n°5 la route d'une troisième représentante du pays des tsars, Anastasia Pavlyuchenkova (27 ans, WTA 44).



Un écueil particulièrement difficile à franchir pour, enfin, espérer accéder au deuxième tour à la Porte d'Auteuil, d'autant que l'unique précédent entre les deux adversaires avait tourné en démonstration de la native de Samara, victorieuse sans vergogne 6-2, 6-2 lors de l'Open d'Australie 2014.

«Ultra-crispée»

Mais voilà, la terre battue parisienne n'est pas le decoturf de Melbourne, et la Mandy Minella cuvée 2019 a incontestablement plus de bouteille que sa devancière de cinq ans en arrière. Dominatrice en début de partie, l'Eschoise pousse le bouchon jusqu'à livrer une première manche en forme de... montagne russe. De 2-0 en sa faveur, le score passe à 2-4, pour finalement se conclure à 6-4 après 44 minutes de jeu.

«Nous étions toutes les deux terriblement stressées. Personnellement, j'étais ultra-crispée. Le jeu n'était d'ailleurs pas de bonne qualité, ni d'un côté, ni de l'autre. Car quand on subit le stress, on réagit moins vite, à tous points de vue, on est comme paralysé, le corps est raide», avoue la Grand-Ducale. «Quand j'ai été menée 2-4, je me suis mise à jouer point par point et j'ai remonté la pente.»

Une légère brise de doute teintée d'un soupçon de crainte se lève brièvement à l'ombre du court Philippe Chatrier lorsque la droitière du Tennis Spora laisse bêtement (deux fautes non provoquées) filer deux balles de break d'entrée de seconde manche sur le service de Pavlyuchenkova. L'occasion passe, elle se représentera... deux jeux plus loin.

Agressive, offensive, bien dans son match, Minella force son quatrième break du jour au troisième jeu (2-1). Dès cet instant, Pavlyuchenkova, désorientée, à court d'idées et de solutions, baisse d'un ton, multiplie les coups désespérés et, logiquement, accumule les fautes. Qu'elle paraît loin l'époque (2011) où la Russe trônait à la 13e place mondiale et accédait au quart de finale à Roland Garros. En face, l'épouse de Tim Sommer règne sur l'ocre en monarque absolu. Plus rien ne peut lui échapper, le deuxième tour lui tend les bras. L'affaire est ficelée sur un dernier ace, six jeux à deux, le tout en 1h17'. Rondement mené!

«L'adrénaline m'a poussée vers la victoire»

«Au deuxième set, je trouve que j'ai joué exceptionnellement bien», analysait la n°1 luxembourgeoise. «J'ai très bien servi, de mieux en mieux même au fil du match, je bougeais bien et l'adrénaline m'a poussée vers la victoire. J'avais l'impression que plus rien de mal, ni de contraire ne pouvait m'arriver. J'avais trouvé mon équilibre. J'étais persuadée de pouvoir le tenir jusqu'à la fin du match.»



La suite pour Mandy Minella sera mercredi et sera bicéphale: au deuxième tour du tableau de simple, l'Eschoise se frottera à la tête de série n°12 du tableau, la Lettonne Anastasija Sevastova (29 ans, WTA 12), une adversaire qui n'est pas vraiment une inconnue pour Minella, car si les deux joueuses ne se sont jusqu'ici affrontées qu'une seule fois il y a... dix ans à Tenerife (victoire de Sevastova 6-2, 6-4), «j'ai souvent joué en double avec elle et je me suis aussi souvent entraînée avec elle», racontait la n°100 mondiale.

Et ce ne sera pas tout, puisque Minella dispute également le tableau de double, au côté de la Belge Alison Van Uytvanck. Au premier tour, elles se frotteront à la paire... russo-ukrainienne Anastasia (encore!) Potapova - Dayana Yastremska.