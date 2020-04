Après de nombreuses années passées au Tennis Spora où elle déplore un «manque de professionnalisme», la n°1 luxembourgeoise passe chez l'autre grand club de la capitale. Elle y retrouve une certaine Eléonora Molinaro.

Mandy Minella rejoint le TC Arquebusiers

Après de nombreuses années passées au Tennis Spora où elle déplore un «manque de professionnalisme», la n°1 luxembourgeoise passe chez l'autre grand club de la capitale. Elle y retrouve une certaine Eléonora Molinaro.

(JFC, avec jot) - En tennis, les transferts sont moins fréquents et surtout moins tapageurs qu'en football. Pourtant, le passage de Mandy Minella (34 ans), la n°1 du tennis luxembourgeois, au TC Arquebusiers après plus de deux décennies passées au Tennis Spora ressemble à une vraie révolution dans le landerneau de la petite balle jaune grand-ducale. L'Eschoise retrouvera au Val Sainte-Croix ses coéquipières de Fed Cup, Eléonora Molinaro, Tiffany Cornelius et Claudine Schaul.

Mais, vu que le Spora a refusé de lui rendre sa licence, Minella ne pourra pas jouer sous les couleurs des Arquebusiers cette saison. Dans un communiqué adressé à la presse ce lundi, la n°1 grand-ducale critique son désormais ancien club: «Ces dernières saisons au Spora, une approche ouverte et professionnelle n'était malheureusement plus possible», écrit celle qui remercie au passage l'ancienne direction du club et la Fondation Félicien Hanrion.

Aux Arquebusiers, Mandy Minella retrouve ses coéquipières de Fed Cup, Eléonora Molinaro, Tiffany Cornelius et Claudine Schaul Photo: Fernand Konnen

Tournée vers l'avenir, la maman de la petite Emma Lina se réjouit de ce nouveau défi et espère que «le TC Arquebusiers me fournira la plateforme professionnelle afin de (me) préparer dans les meilleures conditions et avec lucidité pour le reste de (ma) carrière professionnelle.» Pour rappel, Mandy Minella, aujourd'hui âgée de 34 ans, avait annoncé en octobre 2019 que la saison 2020 serait sa dernière année sur le circuit professionnel.

