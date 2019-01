Avant son entrée en lice à l'Open d'Australie, Mandy Minella (33 ans, WTA 103) a évoqué avec nous ce qui pourrait être sa dernière participation au tournoi du Grand Chelem organisé aux antipodes.

Mandy Minella: «Mener ma fin de carrière du mieux possible»

Le Luxembourgeoise s'apprête à défier la Turque Pemra Özgen (237)

Premier temps fort de sa saison 2019, Mandy Minella va aborder cette semaine l'Open d'Australie, la première levée du Grand Chelem. La n°1 luxembourgeoise, 33 ans et 103e joueuse mondiale, devrait passer par le tableau des qualifications à moins que deux forfaits ne lui permettent de sauter directement dans le tableau principal. A pied d'œuvre aux antipodes depuis le 17 décembre, elle nous a accordé une interview au cours de laquelle elle évoque en pointillés sa possible fin de carrière.

Propos recueillis par Joe Turmes



Mandy Minella, quel est votre état de forme?

Je suis satisfaite de mes performances à Brisbane. Le premier tour des qualifications m'a coûté beaucoup d’énergie étant donné que j'ai joué sur un terrain qui n'était pas abrité. J'ai donc été exposée à un soleil ardent. J'estime avoir progressé et être à un bon niveau, même si j'ai été éliminée au deuxième tour des qualifications. Sur le papier, j'étais favorite mais je suis tombée face à Destanee Aiava (un des meilleurs espoirs de son pays et qui a obtenu une wild card pour l'Open d'Australie), une adversaire puissante (7-6, 2-6, 6-7 en 2h30' de match).

Vous avez participé au tournoi de Dubaï, au mois de décembre, avant de reprendre à Brisbane en toute fin d'année. Une pause plus longue n'aurait-elle pas été préférable?

Je ne le pense pas. Je suis dans la dernière ligne droite de ma carrière. Une longue pause ne m'est pas bénéfique car je perds mon rythme. J'ai bien joué vers la fin de l'année dernière et je voulais continuer sur cette lancée positive, c'est ainsi que j'ai décidé de ne faire qu'une courte pause.

Est-ce difficile de franchir le cap des qualifications d'un tournoi du Grand Chelem comme cet Open d'Australie?

A mon avis, il n'y a pas de grandes différences entre les qualifications et le premier tour du tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. On peut également rencontrer des adversaires très fortes lors des qualifs. Beaucoup de grands talents, qui ont 16, 17 ou 18 ans et qui figurent déjà parmi les 200 meilleures du classement mondial, y figurent. Au cours de ma carrière, je n'ai réussi à me qualifier pour le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem qu'à trois reprises (ndlr: US Open 2010, Wimbledon 2016 et US Open 2016).

Il y a deux semaines, vous n'avez pu célébrer Noël à la maison. Etait-ce difficile?

Depuis l'âge de 17 ans, je ne suis plus régulièrement au Luxembourg à Noël. Ma famille le comprend bien. L'année précédente, nous avions pu tous passer les fêtes ensemble, c'était bien. Mais maintenant, il s’agit de mener ma fin de carrière du mieux possible. Ma mère nous a accompagnés Tim (ndlr: le mari de Mandy), Emma et moi en Australie. Nous avons passé un bon Noël. Lors de la Saint-Sylvestre, nous nous sommes couchés tôt, mais ce jour n'est pas très important pour moi. Je me réjouis d'avance des prochaines années lorsque je pourrai être à la maison pour Noël.