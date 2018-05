Défaite (6-7 (5), 2-6) sans démériter par la Grecque Maria Sakkari (WTA 39) lundi au premier tour de Roland Garros, Mandy Minella (32 ans, WTA 307) retire plus de positif que de négatif dans cette élimination aux allures de jalon supplémentaire sur le chemin de son retour au premier plan.

Mandy Minella: «Je suis fière de moi»

Jean-François COLIN Défaite (6-7 (5), 2-6) sans démériter par la Grecque Maria Sakkari (WTA 39) lundi au premier tour de Roland Garros, Mandy Minella (32 ans, WTA 307) retire plus de positif que de négatif dans cette élimination aux allures de jalon supplémentaire sur le chemin de son retour au premier plan.

Propos recueillis à Paris,

Mandy, êtes-vous déçue après votre élimination au premier tour de Roland Garros?

Hum, non, je suis contente, plutôt. Car j'ai vraiment joué à un très, très bon niveau. A la fin, c'est toujours une histoire de quelques points. Mais surtout je suis contente, car tactiquement, je suis parvenue à reproduire en match tout ce que l'on avait décidé avant avec Tim (Sommer, son entraîneur et époux, ndlr): des retours balle haute avec spin, des amortis, que j'ai souvent réussis, avant d'être un peu moins précise avec la fatigue. Non, franchement, je suis fière de moi. C'est sûr que si je continue dans cette voie, je rentrerai bientôt dans le Top 150.

Qu'est-ce qui a fait la différence en faveur de votre adversaire, la Grecque Maria Sakkari, 39e mondiale?

Un peu de physique, je crois. Mais même sur ce plan, je suis fière du travail accompli après la naissance de ma fille.

Êtes-vous d'accord si on vous dit que vous étiez la meilleure joueuse sur le court, ce lundi?

Oui, dans le premier set à tout le moins. Mais cela ne veut rien dire. Car c'est un jeu mental aussi. En tout cas, je n'ai rien à me reprocher.



La progression est nette par rapport au 0-6, 1-6 encaissé face à cette même adversaire le mois dernier à Athènes...

Oui, mais à Athènes, c'était une semaine de Fed Cup, et j'avais déjà joué trois rencontres de simple et de double les jours précédents, avant cette journée décisive. Cela m'avait pompé énormément d'énergie. J'avais encore joué trois longs sets la veille. Bref, j'étais fatiguée, tandis qu'elle, de son côté, était galvanisée par le fait de jouer à domicile, devant son public. J'avais l'impression d'être un fantôme ce jour-là sur le court. En fait, jouer le tournoi de Nuremberg m'a fait du bien.

A combien évaluez-vous vos progrès par rapport à votre retour à la compétition, il y a trois mois et demi à Grenoble?

C'est compliqué à évaluer. A Grenoble, je n'étais pas prête physiquement. Clairement. Même si mon tennis, lui, était là. Maintenant, j'entends rester sur cette lancée, au niveau affiché ici à Roland Garros. J'ai envie de continuer dans cette dynamique.

Avez-vous connu des moments de doute au cours de ces derniers mois?

Vous savez, si j'ai pu obtenir de bons classements dans ma carrière, c'est parce que j'ai toujours continué à me battre, que je mords et que je ne me laisse jamais décourager. Alors, oui, il peut arriver de connaître un moment de doute passager, comme ça, pendant la journée, mais je suis tenace et une de mes principales qualités, c'est cette solidité mentale.

Allez-vous disputer la semaine prochaine le tournoi de Bol, en Croatie, que vous aviez remporté en 2016 et où vous aviez été demi-finaliste l'année dernière?



C'est possible. Il faudrait qu'Eugenie Bouchard ou Petra Martic, qui ont reçu des wild-cards, n'en aient finalement pas besoin ou décident de ne pas venir. Alors, je pourrais éventuellement récupérer une wild-card. En fait, j'aimerais bien enchaîner directement avec ce tournoi de Bol, car je me sens bien.

Et le gazon dans la foulée?

Je ne sais pas encore. Tout dépendra si je dispute le tableau de double à Wimbledon ou pas. C'est sûr que je ne jouerai pas en simple à Wimbledon. Mais si je m'y aligne en double, alors je jouerai certainement sur gazon avant.