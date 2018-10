La Luxembourgeoise, associée à la Biélorusse Vera Lapko, a décroché ce vendredi son ticket pour la finale du tournoi du double du BGL BNP Paribas Luxembourg Open.

Mandy Minella en finale du double

Eddy RENAULD Les demi-finales du simple débutent à 17h

La Luxembourgeoise, associée à la Biélorusse Vera Lapko, a décroché ce vendredi son ticket pour la finale du tournoi du double du BGL BNP Paribas Luxembourg Open.

Eliminée d'entrée du tableau principal, Mandy Minella disputera la finale du double, une première pour une Luxembourgeoise sur les courts de Kockelscheuer. Vera Lapko et l'Eschoise ont eu besoin de deux sets pour prendre la mesure de la Roumaine Raluca Serban et de la Bulgare Isabella Shinikova: 7-6 (7/5), 6-3 pour une heure et vingt-quatre minutes de match.

En finale, elles affronteront les Belges Alison Van Uytvanck et Greet Minnen. Elles ont bénéficié de l'abandon en demi-finales de Kirsten Flipkens et de la Suédoise Johanna Larsson, têtes de série n°2. Van Uytvanck et Minnen avaient gagné le premier set 7-6 (8/6) et menaient 3-1 dans le second lorsque leurs adversaires ont abandonné après 1h19 de jeu à la suite d'une blessure de la Campinoise.

Plus d'infos à suivre