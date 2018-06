Mandy Minella a mis un set pour entrer dans son match face à la jeune Américaine Catherine Gulihur, au premier tour du tournoi ITF de Klosters. L'Eschoise a aussi profité du forfait de sa prochaine adversaire pour se retrouver en quarts de finale.

Sport 2 min.

Mandy Minella déjà en quart de finale à Klosters

Jean-François COLIN Mandy Minella a mis un set pour entrer dans son match face à la jeune Américaine Catherine Gulihur, au premier tour du tournoi ITF de Klosters. L'Eschoise a aussi profité du forfait de sa prochaine adversaire pour se retrouver en quarts de finale.

Auréolée de son titre à Essen, Mandy Minella (32 ans, WTA 336) a mis un set pour entrer dans son match face à la jeune (17 ans) Américaine Catherine Gulihur, au premier tour du tournoi ITF de Klosters (SUI, 25.000 dollars). A l'arrivée, une qualification en huitièmes de finale plutôt aisée: 7-5, 6-0.



L'Eschoise a aussi profité du forfait de sa prochaine adversaire pour sauter une étape et se retrouver parmi les huit meilleures joueuses.



Après avoir à peine eu le temps de savourer son quatorzième titre décroché samedi à Essen (ITF, 25.000 dollars), Mandy Minella (32 ans, WTA 336) réinvestissait déjà le court ce mardi à Klosters (ITF, 25.000 dollars), dans le canton des Grisons, en Suisse.

Tête de série n°8 du tableau, l'Eschoise fait face à une adversaire totalement inconnue: la très jeune (17 ans) qualifiée américaine Catherine Gulihur, qui n'apparaît pas dans le classement mondial. Pas de quoi, en théorie, faire sourciller l'ancienne n°66 mondiale.

Mais de la théorie au terrain, il y a souvent une marge, et c'est à un début de partie très équilibré auquel on assiste, avec des jeux à rallonge, et c'est... bel et bien Gulihur qui est la première à réaliser le break pour mener 4-2 après déjà... 37 minutes de match. De quoi faire réagir la n°1 luxembourgeoise, qui recolle sur-le-champ à quatre partout. Mais les choses restent compliquées pour la tête de série n°8, qui arrache tout de même le break au onzième jeu (6-5) avant d'enfin émerger, 7-5 en presque une heure de jeu (58 minutes).

Le deuxième set n'est alors plus qu'une simple formalité pour la droitière du Tennis Spora, qui fait parler toute son expérience, déroule six jeux à zéro en 23 minutes, et qui affrontera au deuxième tour une joueuse locale, la Suisse Joanne Zuger, également âgée de 17 ans, et bénéficiaire d'une wild-card de la part des organisateurs.

En raison du forfait de la Suissesse Joanne Zuger (17 ans), Minella se retrouve déjà en quart de finale du tournoi.