Mandy Minella décroche un quatorzième titre à Essen

Jean-François COLIN Un deuxième sacre en 2018

Déjà victorieuse en 2014, Mandy Minella (32 ans, WTA 334) a remporté ce samedi le tournoi ITF (25.000 dollars) d'Essen, en Allemagne, en disposant en finale de la Néerlandaise Cindy Burger (25 ans, WTA 308) en trois sets, 7-5, 4-6, 6-4 au bout d'un long combat de 2h33'. Soit le quatorzième titre depuis le début de sa carrière professionnelle.

«L'histoire est un perpétuel recommencement», écrivait Thucydide au Ve siècle avant Jésus-Christ dans son «Histoire des Guerres du Péloponnèse». Exactement comme quatre ans plus tôt, en 2014, Mandy Minella (32 ans, WTA 334, tête de série n°8) disputait ce samedi la finale du tournoi ITF d'Essen, dans la Ruhr (25.000 dollars) face à une adversaire néerlandaise.

Restait donc juste à savoir si l'Eschoise, qui avait à l'époque dominé Richel Hogenkamp en trois manches (6-2, 4-6, 6-3), allait pouvoir en faire de même avec Cindy Burger (25 ans, WTA 308), la citoyenne de Volendam.

En se présentant sur le court n°1 du Tennis Club Bredeney ce samedi sur le coup de midi, chacune des deux adversaires peut se targuer d'un titre glané en 2018, Minella à Pâques à Santa Margherita di Pula, Burger en avril à Chiasso. Mieux, le parallèle et l'égalité parfaite se prolongent dans l'analyse des confrontations directes, puisque si la Batave l'avait emporté (6-2, 6-2) en 2016 à Bastad, le choc avait souri à la Grand-Ducale deux ans plus tôt... à Essen déjà, au stade des quarts de finale (6-3, 6-1).

Une sorte de belle, donc, entre les deux joueuses avec, pour enjeu, un second titre en 2018. Après un échange de bons procédés en début de partie - break de Minella, contre-break immédiat de Burger -, le premier set s'égrène au rythme des jeux de service victorieux. Jusqu'au huitième jeu: la Néerlandaise, ex-n°134 mondiale, rafle la mise en jeu luxembourgeoise et mène alors 5-3. Ce moment délicat marque la révolte de la tête de série n°8, qui enfile alors quatre jeux successifs et empoche la première manche 7-5 sur sa... cinquième balle de set après 58 minutes de jeu.

Clap, quatorzième...



Sur sa lancée, l'Eschoise fait à nouveau le break au troisième jeu dans la seconde manche (2-1). Cindy Burger s'accroche néanmoins, et profite du huitième jeu pour recoller à hauteur de son adversaire (4-4). Un tournant pour Mandy Minella, ce huitième jeu du deuxième set, car la protégée de Tim Sommer, qui menait 4-2 se prend quatre jeux de rang dans la vue et concède la manche 4-6 en 47 minutes.

Tout est à refaire pour la n°1 luxembourgeoise, qui menait tout de même 7-5, 4-2... Dans l'adversité, Minella repart au combat après 1h50' de match, et force même un nouveau break d'entrée dans la manche décisive (1-0). La n°7 néerlandaise recolle certes tout de suite à 1-1, mais pas de quoi troubler une Mandy Minella qui a décidément des ressources et... s'envole: 4-1, puis, 5-2, et même 5-3, 0-40 avec trois balles de match sur le service adverse, qu'elle... laisse filer.



On évoquait Thucydide plus haut, et ce sont à présent, après plus de 2h30' de match, tous les ingrédients de la tragédie grecque qui sont réunis au moment où Minella mène 5-4, et sert pour le match et le titre, qu'elle finit tout de même par s'adjuger sur un jeu blanc et sa quatrième balle de match, 6-4 après 2h33'.



Après Zadar (2004), Gardone Val Trompia (2005), Caserta (2006), Tessenderlo (2009), Lutz (2010), Stuttgart-Vaihingen (2010), Darmstadt (2011), Captiva Island (2013), Essen (2014), Kirkland (2015), Albuquerque (2016), Santa Margherita di Pula (2018) et Bol (WTA, 2016), Mandy Minella a écrit ce samedi à 32 ans une quatorzième ligne à son palmarès en simple, riche de treize titres en tournois ITF et un dans un tournoi WTA (Bol).

La semaine prochaine, la n°1 grand-ducale s'alignera sur le tournoi ITF (25.000 dollars) sur terre battue de Klosters, en Suisse.