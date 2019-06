Après une entame de match compliquée, Mandy Minella (WTA 96) s'est bien reprise pour dominer en trois sets (2-6, 7-5, 6-2) l'Australienne Astra Sharma (WTA 88) au premier tour des qualifications du tournoi WTA sur herbe d'Eastbourne, en Angleterre.

Sport 2 min.

Mandy Minella coupe l'herbe sous le pied d'Astra Sharma

Jean-François COLIN Après une entame de match compliquée, Mandy Minella (WTA 96) s'est bien reprise pour dominer en trois sets (2-6, 7-5, 6-2) l'Australienne Astra Sharma (WTA 88) au premier tour des qualifications du tournoi WTA sur herbe d'Eastbourne, en Angleterre.

Le tout premier contact de Mandy Minella (33 ans, WTA 96) avec le gazon cette saison est on ne peut plus délicat. Après moins de dix minutes de match, sur le court n°3 d'Eastbourne au premier tour qualificatif du tournoi WTA Premier (998.712 dollars) dans la station balnéaire anglaise, l'Eschoise se retrouve déjà menée... 0-4 par la jeune (23 ans) Australienne Astra Sharma, 88e joueuse mondiale.

A 5-0, la native de Singapour, victorieuse cette saison du tournoi ITF d'Irapuato, au Mexique, et finaliste à Bogota (WTA), dispose même d'une balle d'un set à rien, mais la n°1 grand-ducale évite la roue de bicyclette en revenant à 2-5. Sharma, tête de série n°11 du tableau, s'adjuge toutefois la manche initiale dans la foulée, 6-2 en 26 minutes chrono.

Une fois passée l'acclimatation à cette surface de jeu qu'elle n'apprécie guère, la droitière du Tennis Spora enclenche les vitesses et passe à l'offensive: Minella fait directement le trou à 3-0, puis à 4-1 en début de second set. De breaks en contre-breaks, Sharma s'accroche et égalise à 5-5. L'épouse de Tim Sommer fait le coup de rein suffisant et nécessaire pour égaliser à une manche partout, 7-5 en 54 minutes.

Les compteurs sont remis à zéro. Sur sa lancée, Minella enfile les jeux comme des perles autour d'un fil en soie: 3-0, puis 4-1, comme une copie conforme du set précédent. Mais plus question cette fois pour la maman de la petite Emma Lina de se laisser rejoindre à la marque. Au contraire, la Grand-Ducale conclut le troisième set et la partie sur un 6-2 après 2h06' de match.



Au deuxième et ultime tour de qualification, Mandy Minella jouera ce samedi pour une entrée dans le tableau principal contre l'Américaine Jessica Pegula (25 ans, WTA 74), tête de série n°6. L'historique des confrontations entre les deux joueuses est favorable à la Luxembourgeoise, qui mène deux victoires (Nuremberg 2013 et Kirkland 2015) à une (Vancouver 2012).

Pour la n°1 luxembourgeoise, ce tournoi d'Eastbourne constitue l'unique préparation sur herbe avant le troisième Grand Chelem de l'année à Wimbledon (1er - 14 juillet), où elle est certaine d'intégrer le tableau principal.