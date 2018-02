La Luxembourgeoise (WTA 273) a franchi le cap du premier tour du tournoi ITF d'Altenkirchen (25.000 dollars) en prenant la mesure de l'Italienne Martina Di Giuseppe (314) en trois sets.

Mandy Minella au bout du suspense

Eddy Renauld La Luxembourgeoise (WTA 273) a franchi le cap du premier tour du tournoi ITF d'Altenkirchen (25.000 dollars) en prenant la mesure de l'Italienne Martina Di Giuseppe (314) en trois sets.

Mandy Minella a enfin décroché une victoire. Maman d'une petite Emma Lina le 30 octobre et absente des cours depuis le mois de juillet 2017, elle avait renoué avec la compétition début février lors de l'ITF de Grenoble où elle avait été battue au premier tour.



Ce mercredi en Rhénanie-Palatinat, Minella a renoué avec la victoire. Dans le premier set, elle a rapidement pris le service de son adversaire en menant 2-0 avant de voir rappliquer Di Giuseppe à 3-3. La Luxembourgeoise ne se laissait pas abattre pour autant et signait à nouveau le break à 5-3 avant de conclure la première manche 6-4 après 35 minutes.



On retrouvait le même scénario lors du second set, Minella prenait l'ascendant à 4-2 avant que la Transalpine ne remette les compteurs à zéro (4-4). Il fallait attendre le tie-break pour départager les deux joueuses et Di Giuseppe égalisait à une manche partout après avoir remporté le jeu décisif 7-6, 7 points à 2 après 57 minutes.

Lors de l'ultime manche, l'Eschoise prenait le meilleur départ 2-0 mais à l'instar du set précédent Di Giuseppe égalisait à 2-2. Les échanges restaient équilibrés: 3-3, 4-4 puis 5-5 et 6-6 alors que Minella a hérité de quatre balles de match. Dans le jeu décisif, Minella menait rapidement 2-0, 4-2 avant de s'envoler à 7-3 et de valider son ticket pour le 2e tour 7-6 après plus de deux heures vingt minutes de match.



Au tour suivant, Minella (32 ans) affrontera la jeune Allemande Lena Rüffer (557, 19 ans).