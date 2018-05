Le choc psychologique a fonctionné à Mamer qui s'est imposé à Norden (3-1) pour garder l'espoir de sauver sa peau en Promotion d'Honneur. Grevenmacher reste aussi sous la menace. En haut du classement, Etzella est champion.

Sport 3 min.

Mamer fond sur Norden et Grevenmacher

Trois équipes pour deux places de barragiste.

Par Vincent Lommel

La vingt-cinquième et pénultième journée de championnat valait par le duel des mal classés, Norden 02 (12e) et Mamer (13e). Menés au score dès la reprise (51e), les Mamérois se firent violence pour renverser complètement la vapeur. Un triplé de l’attaquant Barbosa (55e, 77e, 83e) leur permet de croire au match de barrage. Le duo Norden - Grevenmacher possède un point de plus. Etzella est sacré champion.

L’écart entre Norden et Mamer était de quatre points au coup d’envoi. Il en restait six à distribuer et Mamer n’avait pas le choix: vaincre pour entretenir l’espoir (réel mais ténu) de poursuivre, via un match de barrage, sa route en Promotion d’Honneur.



Démissionnaire l’entraîneur mamérois, Andrea Fiorani était relayé sur le banc par son adjoint, Tun Coimbra. Les occasions échues aux Nordistes Dongala (7e), Weiles (11e), Teixeira (24e) et Yougbare (27e) étaient beaucoup trop timides. La remarque valait pour la première tentative échue au Mamérois Simon. La seconde était gagnante… mais le poteau en décida autrement (28e).



L’avertissement était sérieux. Le FCN cher à Jean-Claude Freichel pensait avoir accompli le plus difficile en débloquant la situation en début de deuxième mi-temps. C’était un leurre. Le redoutable Dongala avait pris la défense de vitesse (1-0, 51e). C’était sans compter sur la réaction adverse. Rapide et efficace. Titularisé à la surprise générale, Barbosa se faisait justice sur penalty avant d’y aller, plein axe, d’un puissant tir puis de régaler ses supporters (3-1).



Une victoire qui permet au FCM (13e et descendant) de revenir à une longueur de son adversaire du jour mais aussi de Grevenmacher surclassé par le champion Etzella (3-0). La dernière journée sera décisive: Mamer-Kayl/Tétange, Sandweiler-Norden 02 et Kaërjéng-Grevenmacher. Les pronostics sont ouverts.

En prenant la mesure de Grevenmacher, Etzella est sacré champion 2017-2018. Son dauphin est Rumelange qui s’est baladé à Mühlenbach (6-2). Le podium est complété par le barragiste Kaërjéng vainqueur 4-1 de Kayl/Tétange.

ILS ONT DIT



Tom Kopecky (joueur de Norden 02): «Je ne comprends pas! On ouvre la marque en tout début de deuxième mi-temps puis, après, plus rien. Plus rien du tout. Mamer égalise assez vite mais, n’empêche, il restait trente-cinq minutes pour garder le score ou inscrire un autre but. On n’a rien vu ni fait. Nous encaissons des buts sur des erreurs individuelles. Le moral est en dessous de zéro. Il faudra montrer un autre visage à Sandweiler vendredi prochain. Il sera très, très compliqué de relever la tête.»

Tun Coimbra (entraîneur de Mamer): «La semaine fut particulière avec le départ d’Andrea Fiorani. C’est comme çà. Les joueurs ont très bien travaillé lors des entraînements. Ils étaient cuits à la fin des séances. On a aussi beaucoup parlé. J’avais dit au président Dauphin que Barbosa allait marquer. Son temps de jeu était faible ces derniers mois en raison du quota de joueurs transférés (JT). N’empêche, il a le sens du but et trouve facilement la faille. Le titulariser était un risque car je me privais de Dango. Il en marque trois. À 1-0 en faveur de Norden, je n’ai pas douté. Je nous savais capables de revenir au score. On croise le fer avec Kayl/Tétange et nous ne pouvons pas prendre de haut cet adversaire.»



Les résultats

Muhlenbach - Rumelange 2-6



Kayl-Tétange - Käerjéng 1-4



Grevenmacher - Etzella 0-3



Swift - Sandweiler 3-1



Erpeldange - Mertert-Wasserbillig 0-2



Norden - Mamer 1-3



Canach - Wiltz 1-1



Le classement

Dernière journée - vendredi à 19h30

Etzella - Erpeldange

Rumelange - Canach

Mertert-Wasserbillig - Muhlenbach

Mamer - Kayl-Tétange

Wiltz - Swift

Käerjéng - Grevenmacher

Sandweiler - Norden