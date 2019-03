En s’imposant sur sa pelouse face à Ell sur le score de cinq buts à deux, Mamer a non seulement repoussé son adversaire du jour à cinq points, mais rebascule par la même occasion dans la première partie du classement. Quant à l’ENT Wormeldange/Munsbach/CSG et Junglinster, ces deux équipes profitent de la contre-performance de Niederkorn pour se rapprocher du podium.

Mamer distance Ell, Wormeldange et Junglinster dans le sillage du Progrès

Par Gérôme Henrionnet

Après un bon début de championnat, Mamer et Ell ont traversé des périodes difficiles qui les ont conduits à des modestes huitième et neuvième places au classement. Mamer restait sur un décevant match nul à domicile (0-0) face à Wincrange, quant à Ell, cette formation avait perdu sur son terrain contre Junglinster 0-2. Dès l’entame du match, le bloc équipe mis en place par Evariste Kabongo n’hésitait pas à aller chercher très haut son adversaire. Ce choix tactique fonctionnait parfaitement bien et il ne fallait pas attendre longtemps pour voir la défense d’Ell craquer une première fois . Après avoir récupéré un ballon plein axe à 25 m des buts adverses, Susana Garcia décalait sur sa gauche Rita Leité qui d’une frappe croisée, ouvrait la marque (1-0, 10e). Les locales étaient bien parties surtout que les joueuses de Paul Wilwerding ne se montraient guère dangereuses.

Pourtant, sur une de leurs premières incursions, Ell égalisait. Andreia Faria fauchée dans la surface de réparation par Melody Laurent obtenait un penalty que transformait Lisa Kneip (1-1, 25e). Mamer essayait de réagir mais les visiteuses se montraient dangereuses en contre. A cinq minutes de la fin de la première période, les locales plus inspirées, se faisaient plus pressantes. Céline Saudmont parvenait à donner l’avantage aux siennes juste avant la pause (2-1, 45e)

Au retour des vestiaires, Mamer bien en place monopolisait le ballon. Acculé sur son but, Ell ne parvenait pas à franchir la ligne médiane. Après un très beau mouvement à trois, Sarah Chenut, sur une frappe en pivot, marquait le troisième but de Mamer (3-1, 55e). Les Rouges étaient définitivement lancées, une frappe à l'entrée de la surface d'Anne Bourg se logeait sous la transversale (4-1, 61e. Joyce Zinelli réduisait le score pour les visiteuses (4-2, 76e) mais le dernier mot revenait à Gisela Godinho (5-2, 90e).

Niederkorn arrache le nul à Wincrange

Deuxième match sur le banc de Wincrange pour Carlo Calmes et deuxième match nul. Même si un score de parité face à un cador du championnat reste un bon résultat, pour l’ex-entraîneur rosportois c’est une déception. Sonia Tremont avait ouvert les hostilités pour les visiteuses (0-1) mais les locales ont rapidement recollé par Pia Berscheid (1-1), elles ont même pris l’avantage sur une réalisation de Julie Marques (2-1). Sabrina Deda égalisait sur penalty (2-2, 64e) avant que Martine Schon ne redonne l’avantage aux locales (3-2). Wincrange pensait avoir fait le plus dur mais Niederkorn a su puiser dans ses ressources pour revenir au score dans les arrêts de jeu grâce à un but de Maïté Machado (3-3, 93e). Ce match nul n’arrange malheureusement personne.



Le festival offensif de Junglinster

Les joueuses de Ronald Martinelli ont marqué douze buts à Larochette. C’est la plus large victoire de la saison pour les championnes en titre. Grâce à un quintuplé de Sara Olivieri, des doublés de Nadine Tangeten, d’Hayette Ghodbane ainsi que de Laura Davelli et une réalisation de Jessica Birkel, Junglinster avec 25 points, remonte à la quatrième place, à deux points du Progrès.

Si Junglinster a fait une bonne opération au classement général, l'ENT Wormeldange/Munsbach/CSG n'est pas en reste avec une victoire sur Rosport 3-0 grâce à une réalisation d'Isabel Albert (9’) et à un doublé de Sophie Maurer (30’ et 38’). A noter encore que le match entre le Racing et l'ENT Itzig/CeBra I a été remis, le terrain du stade Camille Polfer était impraticable.



Susana Garcia, à la lutte avec Lisa Kneip, a apprécié la prestation de son équipe. Photo: Stéphane Guillaume

Ils ont dit



Rita Leité (Mamer): «Nous avons effectué un très bon match, on se rattrape de notre match nul de la semaine dernière contre Wincrange. Dès le début de la rencontre nous avons mis la pression sur Ell et grâce à cela nous avons obtenu une victoire méritée». Mamer - Ell 5-2

Susana Garcia (Mamer): «Nous sommes très satisfaites de notre jeu. Nous avons bien pressé et nous avons tenu bon lorsque nous étions moins bien. Nous étions toutes très déçues de notre match de la semaine dernière et nous devions absolument obtenir la victoire aujourd’hui, c’est chose faite et je suis contente.» Mamer - Ell 5-2

Nicolas Bevilacqua (ENT Wormeldange/Munsbach/CSG): «Dans l’ensemble notre victoire est méritée. Une première mi-temps quasiment parfaite où on n'a laissé aucune chance à Rosport. Dans la deuxième mi-temps, le Victoria était mieux que nous, nous leur avons trop laissé l’initiative du jeu mais ce n’était pas suffisant pour nous inquiéter. Il reste encore beaucoup de travail mais ça fait une victoire en plus au compteur.»Wormeldange - Rosport 3-0



L'affiche à suivre

Bettembourg recevra le Racing dans le cadre de la quatorzième journée de L1. Ce duel entre les deux premiers du championnat peut mettre un terme au suspense dans la course au titre en cas de succès des Bettembourgeoises.



Ligue 2 : Diekirch atomise Junglinster II

Grâce aux huit buts de Costa, le leader Diekirch a atomisé Junglinster II sur le score de 17 à 0 et porte son nombre de buts marqués à 105 en seulement 13 matches. Ce qui fait une moyenne de 8 buts marqués par rencontre. Le Fola suit la cadence et reste à six points du leader après leur victoire 0-1 face à l’ENT Aspelt/Remich/Bous, contrairement à Hesperange, qui a une nouvelle fois perdu 3-0 à domicile face à Bettembourg II. La défaite du Swift arrange bien les affaires de l’ENT Differdange/Luna, qui après sa victoire 1-11 à Bissen, se rapproche de la troisième place.

L’ENT CeBra/Itzig II, en l’emportant 3-0 contre Ell II, distance de 4 points son adversaire du jour tandis que l’ENT Pratzerthal/Grevels en gagnant 0-1 à Vianden fait la très bonne opération en bas de classement.



Ligue 3: un de chute pour Bertrange

Il n’y aura pas une quinzième victoire consécutive pour Bertrange. Invaincu avec quarante-deux points sur quarante-deux possibles, le leader bertrangeois a perdu son premier match de la saison 2-1, face à une surprenante équipe de Pétange. Grâce à un doublé de Santos Monteiro Marlise, les partenaires de Cerqueira Dias Vania peuvent encore croire en leur chance de monter.



«Nous avons commencé le match à dix avec une joueuse blessée qui s’est quand même présentée sur le terrain. Nous savions que ça allait être compliqué surtout contre le leader qui n’avait jusqu’alors perdu aucun point. Grâce à la préparation pendant la semaine, nous nous sommes concentrées sur nos qualités et nous avons essayé de canaliser leurs offensives. Nous menions 2-1 à la mi-temps et malgré les nombreuses provocations de l’adversaire, nous avons su rester lucides et concentrées sur notre match. Nous pouvons être fières de notre prestation collective», a commenté la Pétangeoise Vanessa Pereira Martins.

Diekirch II après sa victoire 0-4 à Merl-Belair profite du report de Mertert-Wasserbillig/Ell III pour accéder à la deuxième place. Pfaffenthal-Weimerskirch victorieux 1-5 contre Rumelange reste en embuscade à la quatrième place. Dans le ventre mou du classement l’ENT Hosingen/Norden a battu Larochette II 0-3 et l’ENT Kaerjeng/Rodange a également battu l’ENT Uelzechtdall sur le score de 3-0. Enfin, en allant s’imposer 0-2 chez le dernier le Fola II, Wiltz quitte l’avant-dernière place.

