Christine Majerus a pris la 3e place de la 1re étape du Healthy Ageing Tour ce mercredi à Borkum alors que le Néerlandais Fabio Jakobsen a remporté pour la deuxième année consécutive le GP de l'Escaut à Schoten.

Majerus s'offre un premier podium, Jakobsen double la mise au GP de l'Escaut

La 1re étape du Healthy Ageing Tour, épreuve par étapes disputée aux Pays-Bas et en Allemagne et qui se terminera dimanche, a vu la victoire de Lotta Lepistö. La Finlandaise de la formation Trek a battu au sprint l'Allemande Lisa Klein (Canyon) et Christine Majerus (Boels Dolmans). Il s'agit du meilleur classement de la Luxembourgeoise depuis le début de saison.



La Néerlandaise Kirsten Wild (WNT-Rotor) et l'Italienne Barbara Guarischi (Team Virtu) complètent le Top 5 de cette première journée de course qui s'est déroulée sur 102,5 km autour de Borkum, un circuit d'une quinzaine de kilomètres à effectuer sept fois. Si le parcours extrêmement plat ne présentait pas de difficultés particulières, il était exposé au vent et les concurrentes ont également dû faire face à des routes souvent très étroites. Cette physionomie a rendu la course animée et mouvementée et rapidement, le peloton a été scindé en plusieurs groupes.



C'est à environ 30 km de l'arrivée que l'échappée du jour s'est formée après un coup de bordure de l'équipe Boels Dolmans qui a permis à un groupe de 14 concurrentes de prendre le large sur le reste du peloton. La victoire s'est finalement jouée au sein de ce groupe. Au classement général, la Cessangeoise pointe au 3e rang à 6" de Lepistö. Ce jeudi, la 2e étape se disputera sur 134,4 km autour de Surhuisterveen.



Jakobsen double la mise au GP de l'Escaut, Wirtgen abandonne



La 107e édition du GP de l'Escaut, disputée sur 202,3 km entre Terneuzen aux Pays-Bas et Schoten dans la banlieue anversoise, s'est soldée par un sprint. Parfaitement emmené par ses équipiers Florian Sénéchal et Michaël Morkov, le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck) a confirmé son succès de l'an dernier et signé par la même occasion la 22e victoire de la formation belge.



Cette édition 2019 a été marquée par les bordures à cause notamment du vent qui a été présent tout au long du parcours. Animée durant de nombreux kilomètres par le duo belge composé de Kenneth Vanbilsen (Cofidis) et Dries De Bondt (Corendon-Circus), la course a été dominée un temps par Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), qui a porté une attaque impressionnante à une quinzaine de kilomètres de la ligne d'arrivée.

Rattrapé à 2,7 km du but, le Norvégien a dû laisser les sprinters s'expliquer entre eux comme c'est une tradition depuis 2005 lors de cette course belgo-néerlandaise. Sur la ligne, Jakobsen a devancé l'Allemand Walscheid (Sunweb) et le Britannique Chris Lawless (Sky) alors que Tom Wirtgen (Wallonie-Bruxelles) a abandonné. Il s'agit de la deuxième victoire de la saison pour Jakobsen qui s'était déjà imposé en février sur le Tour d'Algarve.



