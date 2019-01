Christine Majerus et Marcel Meisen règnent sans partage sur le traditionnel rendez-vous pétangeois. La championne nationale a enquillé un troisième succès, soit un de moins que le spécialiste allemand des labourés.

Majerus - Meisen, le tube de l'An neuf

Christophe NADIN

Ragaillardie par sa huitième place à Diegem, Christine Majerus n'a laissé à personne le soin de prendre les rênes du Grand Prix G.I.L Immobilière ce mardi à Pétange. La championne nationale a fait la course en tête pour s'imposer devant la Néerlandaise Yara Kastelijn, première chez les Espoirs. Puck Pieterse, une autre Espoir des Pays-Bas, a complété le podium.





C'est la troisième victoire de rang pour Majerus sur ses terres après ses succès en 2017 et 2018 et sa deuxième place en 2016. Marcel Meisen se sent aussi comme chez lui dans le Bassin Minier. Le champion d'Allemagne a compilé une quatrième victoire consécutive en devançant le Tchèque Emil Hekele et le Français Lucas Dubau.





Le Belge Ano Debeir finit au pied du podium et remporte la course réservée aux U23. Chez les Elites, le premier Luxembougeois est Sören Nissen, septième.





William Lecerf a dominé la catégorie des Juniors. La lutte a été intense pour la deuxième place. Ugo Ananie a devancé Loïc Bettendorf au sprint. Tom Paquet finit au pied du podium.





Chez les débutants, Mathieu Kockelmann, en verve à Diegem le 30 décembre, a dicté sa loi devant Arno Wallenborn et Noé Ury. Liv Wenzel s'est elle adjugée le succès chez les débutantes. Caroline Reuter a pris la seconde place.