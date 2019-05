Christine Majerus rate la victoire au Emakumeen Bira de seulement 4 secondes.

Majerus était proche de la victoire

Christine Majerus rate la victoire au Emakumeen Bira de seulement 4 secondes.

(dat) - Christine Majerus est présente à la course Emakumeen Bira pour peaufiner sa préparation. Samedi, la Luxembourgeoise de l'équipe Boels a raté la victoire sur la 4e étape de 152 km avec quatre cols de seulement 4 secondes. Majerus s'est placée 2e derrière Elisa Longo Borghini (Trek). L'Italienne gagne aussi le classement général. La position de Majerus n'est pas encore connue.

La championne nationale faisait partie d'une échappée en compagnie de huit autres concurrentes. Borghini a porté une attaque et se retrouve seule à l’avant de la course. Derrière l’équipe Mitchelton-Scott se lance à la poursuite de Longo Borghini en assurant un rythme très intense. Majerus s’accroche et réussit à suivre le rythme imposé par les principales leaders.Le groupe ne revient pas sur Borghini et Majerus se classe deuxième.



Kirsch en Norvège



Alex Kirsch participe avec son équipe Trek-Segafredo à Hammer Stavanger (UCI 2.1). Après la 14e place (entre 16 équipes) vendredi, Kirsch et Trek se sont placés à la même position ce samedi. La course se termine dimanche.