Majerus et Jungels font figure d'épouvantails

Christophe NADIN Qui pour détrôner Christine Majerus et Bob Jungels? Les deux cyclistes seront les favoris de l'élection du meilleur sportif et de la meilleure sportive de l'année qui reprend ses quartiers à Mondorf. La compétition pour désigner la meilleure équipe semble plus ouverte.

L'ère Gilles Muller va se refermer à Mondorf le jeudi 6 décembre. Là où elle avait débuté en 2014. Toujours nommé depuis 2001 (sauf en 2013), le tennisman se retrouve sur la liste des sélectionnés pour la dernière fois. Après une dernière saison compliquée, il lui sera difficile d'enquiller un cinquième trophée.

La concurrence ne s'est pas reposée sur ses lauriers. On pense en premier lieu à Bob Jungels, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et plus que jamais favori dans la course à ce trophée. Bob Bertemes campe, lui, le rôle de parfait outsider après son énorme performance aux Championnats d'Europe de Berlin.

Chez les dames, Christine Majerus guigne, elle, un cinquième trophée. Et on voit mal qui pourrait lui barrer le chemin après une nouvelle saison au cours de laquelle elle a collectionné les places d'honneur. On pense aussi au point d'orgue de l'année, sa quatrième place aux Mondiaux de cyclo-cross de Valkenburg sans oublier les performances de choix en contre-la-montre avec son équipe Boels-Dolmans sur le bitume.

Là où la bataille s'annonce très ouverte, c'est au cœur de la compétition par équipes. C'est toujours un exercice d'équilibriste de comparer une médaille européenne comme celle décrochée par les pongistes Ni et De Nutte avec un parcours de plus longue haleine comme celui du F91 sur la scène européenne ou encore celui de la sélection de Luc Holtz ces derniers mois.

Cette soirée proposera pour la première fois un vote d'entraîneur de l'année. Ken Diederich (Amicale et équipe nationale de basket), Dejan Gajic (entraîneur des équipes masculine et féminine du HB Käerjeng), Luc Holtz (entraîneur de l'équipe nationale de football), Jeff Saibene (entraîneur de l'équipe de football de l'Arminia Bielefeld), Camille Schmit (entraîneur des athlètes Charel Grethen et Charline Mathias) et Dino Toppmöller (entraîneur de l'équipe de football du F91) ont été retenus.

Les prix de meilleurs espoirs seront décernés à Eleonora Molinaro (tennis) et Leandro Barreiro (football). Celui de sportif ultra à Ralph Diseviscourt (cyclisme), celui du fair-play à Yannick Lieners pour son projet qui porte sur les cellules souches. A titre posthume, notre regretté ancien confrère Lucien Gretsch recevra un prix d'honneur. Special Olympics recevra lui aussi le prix du Sport et Handicap.

Sportif de l'année

Bob Bertemes (athlétisme)

Jempy Drucker (cyclisme)

Tom Habscheid (parasports - athlétisme)

Bob Haller (triathlon)

Laurent Jans (football)

Bob Jungels (cyclisme)

Joe Kurt (parasports - triathlon)

Gilles Muller (tennis)

Sören Nissen (cyclo-cross et vtt)

Gregor Payet (triathlon)

Dylan Pereira (sport automobile)

Chris Philipps (football)

Kamil Rychlicki (volley-ball)

Sascha Schulz (dressage)

Gilles Seywert (tir à l'arc compound)

Lyndon Sosa (tir aux armes sportives)

Raphaël Stacchiotti (natation)

Sportive de l'année

Charlotte Bettendorf (équitation)

Sarah de Nutte (tennis de table)

Christine Majerus (cyclisme)

Charline Mathias (athlétisme)

Mandy Minella (tennis)

Ni Xia Lian (tennis de table)

Jenny Warling (karaté)

Equipe de l'année

Tir à l'arc: équipe nationale messieurs en recurve

Football: F91 Dudelange

Football: équipe nationale messieurs

Football: Progrès Niederkorn

Handball: HC Berchem

Tennis de table: Sarah de Nutte-Ni Xia Lian

Tennis de table: équipe nationale dames