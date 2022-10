Les listes pour l’élection du meilleur sportif, de la meilleure sportive et de la meilleure équipe de l’année 2022 ont été dévoilées.

Majerus et Grethen remettent leur titre en jeu

C’est plus vieux que le Concours Eurovision de la chanson et ça fait autant parler au Café des Sports. Installée dans le paysage depuis 1954, l’élection des meilleurs athlètes de l’année est toujours sujette à débats.

Bien plus encore lorsqu’il s’agit de juger des performances réalisées dans des disciplines qui n’ont parfois aucun dénominateur commun. C’est aussi ce qui fait son charme et son indécision.

Jungels à nouveau prétendant

Après une année blanche (2020), l’élection a retrouvé sa place de façon virtuelle l’année dernière. Elle a sacré pour la première fois Charles Grethen chez les messieurs. Le spécialiste du demi-fond a pris son temps pour tutoyer les sommets, mais a fait sa place dans le gratin européen. Le prince du 1.500m reste sur une saison plus compliquée et aura du mal à conserver sa couronne au cœur d’un peloton revenu le couteau entre les dents.

On pense aux cyclistes Bob Jungels, de retour après des années de galère, vainqueur d’une étape du Tour de France et brillant un peu plus tôt au Tour de Suisse, et Kevin Geniets, présent du début à la fin de la saison, sur tous les terrains, dévoué à ses leaders mais capable aussi de jouer sa carte personnelle.

Vainqueur de la Porsche Supercup, Dylan Pereira se verrait bien venir bousculer l’ordre établi. Difficile dans ces cas-là pour des footballeurs, aussi bons furent-ils au cœur de leur équipe, de venir rivaliser.

On surveillera toutefois de près les places d’Anthony Moris, vice-champion de Belgique et de Danel Sinani, plaque tournante de la sélection, dans ce concert. Comme on guettera aussi le rang d’un Kamil Rychlicki, pas toujours servi par le manque de médiatisation du volley.

Majerus menacée

Chez les dames, l’hégémonie de Christine Majerus est clairement menacée. L’arrivée de la paire des pongistes Sarah De Nutte-Ni Xia Lian dans cette catégorie redistribue les cartes. D’autant que leur performance XXL aux derniers championnats du monde à Atlanta avec une médaille de bronze à la clef est intervenue en fin d’année. Trop juste pour entrer en ligne de compte en 2021.

Après sept couronnes et une brève incursion de Jenny Warling en 2014, la reine Christine pourrait passer le relais malgré une saison loin d’être infamante. Dans la constellation SD Worx, la trentenaire s’est souvent sacrifiée au profit de ses leaders. Sa fin d’année a aussi été gâchée par une blessure qui a retardé son retour dans les sous-bois qu’elle vénère par-dessus tout.

Marie Schreiber manque encore un tout petit peu de planche pour assurer le relais mais c’est pour demain! Les promesses de l’athlétisme luxembourgeois, Patrizia Van der Weken et Victoria Rausch ne devraient pas être éloignées du podium.

La meilleure équipe repartira aussi avec son trophée. Le football a fait main basse dessus depuis cinq ans. Le F91 et l’équipe nationale se sont relayés. Cette dernière prétend à un 13e titre, mais les dames se sont invitées au banquet après leurs premiers pas dans les qualifications pour la Coupe du monde et quelques résultats significatifs. Habituées aux honneurs, les dames du tennis de table feront le match avec les handballeurs du HB Esch.

Enfin, ils seront six coachs à convoiter le trophée de meilleur entraîneur. Luc Holtz visera la passe de trois. Verdict le 1er décembre au Casino de Mondorf pour un gala de retour après une année virtuelle.

Les listes

Trophée du meilleur sportif

Bob Bertemes (athlétisme)

Victor Bettendorf (équitation)

Kevin Geniets (cyclisme)

Charles Grethen (athlétisme)

Jeff Henckels (tir à l’arc recurve)

Bob Jungels (cyclisme)

Anthony Moris (football)

Dylan Pereira (automobilisme)

Mathieu Osch (ski alpin)

Kevin Peters (autocross)

Kamil Rychlicki (volleyball)

Danel Sinani (football)

Nicolas Wagner (équitation - dressage) Trophée de la meilleure sportive

Eva Daniëls (triathlon)

Sarah De Nutte/Ni Xia Lian (tennis de table)

Jeanne Lehair (triathlon)

Christine Majerus (cyclisme)

Victoria Rausch (athlétisme)

Marie Schreiber (cyclocross)

Anne Simon (basketball)

Patrizia Van der Weken (athlétisme)

Jenny Warling (karaté) Challenge de la meilleure équipe

Equipe nationale hommes (football)

Equipe nationale dames (football)

HB Esch hommes (handball)

Equipe nationale dames (tennis de table) Challenge du meilleur entraîneur

Tommy Danielsson (tennis de table)

Dan Lorang (cyclisme/triathlon)

Luc Holtz (football)

Dan Santos (football)

Camille Schmit (athlétisme)

Arnaud Starck (athlétisme)

