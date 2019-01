Christine Majerus a pris la deuxième place de la sixième manche de l'EKZ Tour ce mercredi. La championne nationale a été battue par la favorite, la Suissesse Jolanda Neff, impériale sur ses terres à Meilen.

Majerus dauphine de Neff en Suisse

(tof). On prend les mêmes et on recommence. Jolanda Neff et Christine Majerus ont assumé leur statut de favorites au lendemain du jour de l'An. Sur un circuit de Meilen très rapide, la Suissesse a fait cavalier seul.

Majerus, qui avait devancé Neff à Diegem, a pris la même place que l'an dernier: la deuxième. La Néerlandaise Denise Betsema a complété le podium. Christine Majerus accusait 31'' de retard sur la lauréate du jour. Betsema a fini à 1'19''. Majerus s'était imposée la veille à Pétange.

«Les deux courses sont une bonne façon de commencer l’année avec deux bons résultats. Aujourd’hui c’était particulièrement intéressant de voir que j’étais dans l’allure de deux filles qui gagnent régulièrement à l’international. Reste maintenant à confirmer ma progression de ces derniers jours lors des prochains rendez-vous et notamment le week-end prochain au cyclo-cross international de la Mezière», a déclaré la championne nationale.