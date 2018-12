Pas de chance pour Christine Majerus plombée par deux incidents techniques qui l'ont empêchée de bien figurer sur l'exigeant parcours namurois. Les jeunes coureurs de la FSCL ont fait leur possible dans des conditions difficiles.

Majerus crève deux fois et finit loin des meilleures

à Namur, Hugo Barthélemy

Christine Majerus a vécu un dimanche compliqué à Namur où se déroulait la manche wallonne de la Coupe du monde de cyclocross. La championne nationale a dû se contenter de la 25e place à 3'22'' de la lauréate du jour, la Néerlandaise Lucinda Brand.

Brand a devancé ses compatriotes Marianne Vos et Annemarie Worst. Les ennuis ont débuté assez rapidement pour la Luxembourgeoise positionnée un peu après la dixième position en début de course. Un rayon cassé, deux crevaisons et les espoirs d'un résultat probant s'enfonçaient dans la boue namuroise.

Un peu plus tard, Mathieu Van der Poel s'est offert un nouveau récital. Le Néerlandais a devancé Wout van Aert et Toon Aerts.

Les deux Luxembourgeois, Sören Nissen et Luc Turchi ont abandonné au cinquième tour. Le premier est classé 52e, le second 57e.

Chez les Espoirs, Tom Pidcock a dicté sa loi. Le Britannique s'est imposé en solitaire. L'Italien Jakob Dorigoni a pris la deuxième place et le champion du monde belge Eli Iserbyt a joué de malchance mais s'est tout de même emparé de la troisième place. Seul Luxembourgeois en lice, Nicolas Kess a pris la 37e place à près de six minutes.

La course Juniors a été remportée par Ryan Cortjens. Le Belge a lui aussi fait le vide derrière lui pour triompher devant le champion du monde britannique Ben Tullett et Witse Meeussen. Tom Paquet a fini 37e à 5'11'' et Mik Esser a pris le 42e rang à 6'04'' du vainqueur.

RÉACTIONS

Christine Majerus: «Pas beaucoup de chance pour moi aujourd'hui et pas les meilleures jambe non plus. C'est une journée à rapidement oublier. J'ai connu un assez bon départ, j'étais dans le Top 10. Après un contact avec Lucinda (Brand), j'ai cassé un rayon et j'ai dû passer au poste mécanique. Puis j'ai eu une crevaison avant au mauvais moment puis au tour suivant une crevaison arrière. Après ça je n'étais plus très motivée et je pense que beaucoup de filles auraient abandonné, mais ce n'est pas trop dans ma mentalité.»

Soren Nissen: «Pour moi c'était ma première coupe du monde, cela fait 20 ans que je fais du vélo et je n'avais jamais connu ça. Je suis assez satisfait de ma course, je ne pense pas que je pouvais faire mieux. Le parcours m'a plu même si je pense que je manquais de technique sur certains passages, cela reste une super expérience pour moi.»

Tom Paquet: «Je suis très satisfait de mon résultat. Je ne m'attendais pas a finir dans le Top 40 (il finit 37e) pour ma première Coupe du monde. J'ai été ralenti dans la première bosse par une chute, du coup je me suis assez rapidement retrouver à l'arrière, mais petit à petit j'ai réussi à remonter des places pour finalement terminer 37e.»

Mik Esser: «C'était ma deuxième participation à Namur, ça a été très dur et je m'attendais à un résultat un peu meilleur (42e), mais je suis globalement satisfait de ma course. Je suis bien remonté tout au long de la course pour finir aux portes du Top 40. C'est un parcours très dur, mais que j'apprécie beaucoup.»

Nicolas Kess: «Je suis parti de vraiment loin sur la ligne et ça m'a handicapé. Il y a peu beaucoup de chutes devant moi qui m'on ralenti. Après, ma position était plus ou moins fixée. J'étais toujours dans le même groupe, on se dépassait entre nous et c'est resté comme ça jusqu'à l'arrivée. Globalement je suis assez satisfait de mon résultat sur un parcours qui ne me convient pas très bien.»



Nicolas Kess n'est pas mécontent de sa course sur un parcours qui ne lui correspondait pas. Photo: Hugo Barthélemy