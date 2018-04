Au Healthy Ageing Tour aux Pays-Bas, Christine Majerus s'est classée 7e.

Majerus convaincante aux Pays-Bas

Christine Majerus a intégré l'échappée décisive au Healthy Ageing Tour.

(AFP/jot) - Au Healthy Ageing Tour aux Pays-Bas la coéquipière néerlandaise de Christine Majerus, Chantal Blaak (Boels-Dolmans), a remporté la quatrième étape après 143 kilomètres à Winsum. Elle a devancé les Néerlandaises Kirsten Wild (Wiggle High5) et Monique van de Ree (Waowdeals Pro Cycling Team). Christine Majerus s'est classée 7e (retard de 16 secondes) après avoir intégré l'échappée décisive avec douze filles. Au classement général quatre cyclistes de Boels-Dolmans occupent les premières places, Majerus est 4e (retard d'une minute et de dix secondes sur Amy Pieters).



Elise Maes (WNT-Rotor Pro Cycling) figure à la 55e place (retard de 30 minutes et 48 secondes). Samedi elle a franchi la ligne d'arrivée à la 37e place (retard de six minutes et 13 secondes).



Roglic gagne le Tour du Pays basque



Le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) a remporté samedi le Tour du Pays basque en conservant son maillot jaune à l'issue de l'ultime étape s'achevant au sommet du Mont Arrate, où le grimpeur espagnol Enric Mas (Quick-Step) a décroché sa première victoire professionnelle.

Diminué par une chute en début d'étape, Roglic a été lâché par son dauphin espagnol Mikel Landa (Movistar) dans l'ultime ascension. Mais il a su gérer son effort dans l'ascension finale pour limiter la casse. Ben Gastauer (Ag2r) s'est classé 48e (retard de sept minutes et 33 secondes). Au classement général il termine à la 64e place (retard de 39 minutes et 3 secondes).



Roglic (28 ans), ancien sauteur à skis reconverti avec bonheur dans le cyclisme, succède au palmarès à l'Espagnol Alejandro Valverde, sacré en 2017.