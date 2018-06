Si Christine Majerus reste bien placée dans le Top 5 de l'Energy Women's Tour, Michel Ries a concédé une place au général du Giro U23 à la veille de l'arrivée. A noter également la première victoire de la saison de Nairo Quintana sur le Tour de Suisse.

Sport 2 min.

Majerus conserve son rang, Ries perd une place au général

Eddy RENAULD Ben Gastauer a gagné quatre place du classement général du Tour de Suisse.

Si Christine Majerus reste bien placée dans le Top 5 de l'Energy Women's Tour, Michel Ries a concédé une place au général du Giro U23 à la veille de l'arrivée. A noter également la première victoire de la saison de Nairo Quintana sur le Tour de Suisse.

Christine Majerus a conservé sa 5e place au classement général de l'OVO Energy Women's Tour comptant pour le WorldTour féminin à l'issue de la 3e étape qui a été remportée ce vendredi par l'Australienne Sarah Roy (Mitchelton). La victoire s'est jouée au sprint au sin d'un groupe de six filles alors que la Luxembourgeoise s'est classée 29e à 2".



Au général, l'Américaine Coryn Rivera (Team Sunweb) reste en tête du classement devant deux membres de la formation Waow Deals PC: la Néerlandaise Marianne Vos (2e à 16") et la Britannique Danielle Rowe (3e à 20"). Les deux filles de Boels-Dolmans Amy Pieters et Majerus sont respectivement 4e et 5e à 23".

Ce samedi, la 4e étape reliera Wychavon District à Worcester sur la distance de 130 km.



En Italie, on disputait la 8e étape du Giro U23, 157,4 km entre Levico Terme et Asiago, et à l'arrivée un doublé colombien avec la victoire de Cristian Munoz devant son compatriote Einer Rubio alors que Michel Ries a pris la 16e place à 2'01".



Au classement général, c'est le Colombien Alejandro Osorio qui a repris les commandes, il devance le Russe Aleksandr Vlasov (3e ce vendredi) de 8", le coureur luxembourgeois de la formation Polartec-Kometa a perdu une place au général, il occupe le 9e rang à 3'04" du leader alors qu'il reste deux demi-étapes à disputer ce samedi.

Tour de Suisse: Nairo Quintana en solitaire

En Suisse, c'est le Colombien Nairo Quintana (Movistar) qui a remporté à Arosa la 7e étape du Tour de Suisse où Richie Porte (BMC), 3e sur la ligne, a conservé son maillot jaune de leader. Le Colombien a décroché, par la même occasion, sa première victoire de la saison. Il a attaqué Porte au pied de la dernière montée et est revenu sur les échappés pour aller s'imposer seul, devançant de 22" le Danois Jakob Fuglsang (Astana) et Porte.

Au classement général, Quintana remonte à la 6e à la 2e place, à 17" de l'Australien de la BMC. Le Néerlandais Wilco Kelderman (Sunweb) recule d'un rang à la 3e place et est relégué à 52" du leader. Ben Gastauer, 53e de l'étape à 13'20", a gagné 4 places au général, le coureur d'Ag2r est 46e à 28'11" avant l'étape de ce samedi. Cette 8e étape devrait réserver peu de surprise avant un contre-la-montre individuel décisif à Bellinzone, spécialité du leader australien de la BMC, favori pour remporter son premier Tour de Suisse.