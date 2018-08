Christine Majerus (Boels Dolmans) a terminé au pied du podium d'un Ladies Tour of Norway dominé de la tête et des épaules par Marianne Vos (WaowDeals Pro Cycling). Au Tour de l'Avenir, Pit Leyder a pris la huitième place dimanche.

Majerus au pied du podium, Leyder huitième

Christine Majerus (Boels Dolmans) a terminé au pied du podium d'un Ladies Tour of Norway dominé de la tête et des épaules par Marianne Vos (WaowDeals Pro Cycling). Au Tour de l'Avenir, Pit Leyder a pris la huitième place dimanche.

(DH). - Marianne Vos (WaowDeals Pro Cycling) ne partage pas. La Néerlandaise, déjà victorieuse des deux premières étapes, n'a pas manqué de réaliser la passe de trois ce dimanche lors de la troisième et dernière étape disputée entre Svinesund et Halden (154 km). Christine Majerus (Boels Dolmans) termine l'étape dans le même temps et prend la quatrième place du général à 37 secondes de Vos. Emilia Fahlin (SUE, Wiggle-High5) prend la deuxième place du général devant Coryn Rivera (USA, Team Sunweb).



Michael Matthews ( Team Sunweb) s'est imposé au sommet du Mur de Grammont lors de la septième et dernière étape du du Binckbank Tour (210 km entre les Lacs de l'eau d'heure et Geraardsbergen). L'Australien s'est montré le plus rapide et devance Greg Van Avermaet (BMC) et Zdenek Stybar (Quick-Step Floors). Alex Kirsch (WB Aqua Protect Veranclassic) est 42e de l'étape (à 2'11") et se classe 63e à 21'17" de Matej Mohoric (Bahrain-Merida).

Pour cinq petites secondes, le Slovène, en difficulté ce dimanche, remporte l'épreuve devant Matthew. Jempy Drucker (BMC) a abandonné.



Victime d’une chute lors de la cinquième étape du Tour de Pologne, Ben Gastauer (AG2R - La Mondiale) a repris la compétition ce dimanche à la Cyclassics de Hambourg . C'est encore un membre de la Quick-Step qui s'est imposé. Après son succès l'an dernier, Elia Viviania récidivé pour offrir à sa formation son 55e succès de l'année. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) termine deuxième devant Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). Le Luxembourgeois a pris la 56e place à 23 secondes du champion d'Italie.



Le Français Damien Touzé a remporté dimanche au sprint la troisième étape du Tour de l'Avenir courue entre Le Lude et Châteaudun (171,2 km), en devançant ses compagnons d'échappée, l'Italien Edoardo Affini et le Néerlandais Thyme Arensman. Pit Leyder a pris une bonne huitième place à sept secondes du vainqueur.



Le maillot jaune de leader au général reste sur les épaules du Français Alan Riou qui ne concède guère de temps à ses poursuivants, après avoir remporté samedi la deuxième étape avec plus de deux minutes d'avance sur le peloton avec deux compagnons d'échappée.



🧢 C’est désormais une tradition ! Les luxembourgeois et leurs casquettes sont les premiers au podium ! ☀️#tourdelavenir pic.twitter.com/aVvLlqKjPN — Tour de l'Avenir (@tourdelavenir) 19 août 2018