Alors que la plupart des équipes cyclistes préparent sous le soleil la nouvelle saison qui s'ouvrira officiellement cette semaine avec le Santos Tour Down Under en Australie, une petite animation sur Twitter vous permet de découvrir les nouveaux maillots des dix-huit équipes World Tour.

Maillots cyclistes 2019: faites votre choix!

Les dix-huit équipes labellisées World Tour pour la saison 2019 ont dévoilé leur nouvelle tenue. Voici un petit clip sympa qui vous permettra de vous faire une idée de ces nouvelles couleurs et de choisir votre maillot préféré.



2019 World Tour kits review 🆕⭐️👍



What’s your favourite? pic.twitter.com/n4ksvvPPMN — pro cycling trumps (@procycletrumps) 10 janvier 2019

Les équipes World Tour pour la saison 2019 sont Ag2r-La Mondiale (FRA), Astana Pro Team (KAZ), Bahrain-Merida (BRN), Bora-Hansgrohe (ALL), CCC Team (POL), Deceuninck-Quick Step (BEL), Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale (USA), Groupama-FDJ (FRA), Lotto-Soudal (BEL), Mitchelton-Scott (AUS), Movistar Team (ESP), Team Dimension Data (AFS), Team Katusha-Alpecin (RUS), Team Lotto-Visma (NED), Team Sky (GBR), Team Sunweb (ALL), Trek-Segafredo (USA) et UAE Team Emirates (EAU).

Quatre coureurs luxembourgeois appartiennent à une équipe World Tour: Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Jempy Drucker (Bora-Hansgrohe), Ben Gastauer (Ag2r-La Mondiale) et Alex Kirsch (Trek-Segafredo).