Repris dans la sélection de vingt-trois de Luc Holtz en vue des rencontres internationales contre la Moldavie et à Saint-Marin en septembre, Enes Mahmutiovic (21 ans, 8 sélections) a disputé 90 minutes avec l'équipe première de Middlesbrough, qui s'est qualifiée (2-1) ce mardi soir en Coupe de la League aux dépens de Rochdale AFC.

Mahmutovic titulaire et qualifié avec «Boro» en Coupe de la League

Comme il l'avait déjà fait lors du premier tour face à Notts County (3-3, 4-3 aux tirs au but), le manager de Middlesbrough, Tony Pulis a titularisé Enes Mahmutovic (21 ans, 8 sélections) sur le flanc droit de «Boro» (D2), ce mardi soir au Riverside Stadium face à Rochdale AFC (D3), au deuxième tour de la Coupe de la League anglaise, rebaptisée Carabao Cup.

L'ancien du Fola se signale à la 28e minute avec un excellent ballon en profondeur adressé en direction d'Ashley Fletcher, mais l'attaquant de Middlesbrough échoue sur Magnus Norman, qui détourne en corner. Cette action préfigure l'ouverture du score pour «Boro», qui intervient neuf minutes plus tard sur une volée réussie par Marvin Johnson (1-0, 37e), au rebond suite à une tentative de Jordan Hugill.

Deuxième de Championship (D2) avec 13 unités en cinq matches, le FC Middlesbrough double la mise à la reprise: Jordan Hugill place une tête victorieuse à la 53e minute (2-0), qui enfonce encore un peu plus Rochdale, club classé seulement 19e en League One (D3) avec quatre points en cinq sorties.

Enes Mahmutovic restera sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre, Ben Toner, sauvant un ballon chaud d'égalisation à même la ligne de but à la 87e minute, et devant 10.344 spectateurs, Middlesbrough composte dans la douleur son ticket pour le troisième tour de la Carabao Cup, après la réduction du score signée Ryan Delaney à sept minutes de la fin (2-1, 83e) et le rush final effréné de Rochdale.