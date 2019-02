Mahmutovic et Boro prennent un point contre Aston Villa

Cinq équipes des Division 2 et 3 joueront le prochain le tour de la Coupe de Luxembourg. Le FC Brouch sera le dernier représentant de D3. Aspelt et Hosingen sont sortis vainqueurs des duels entre clubs de D2 et de D1, rejoints par Itzig et Echternach, qui ont disposé respectivement de Sanem et Mensdorf.