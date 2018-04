Enes Mahmutovic était le seul professionnel luxembourgeois en lice ce mardi soir. Il a joué et gagné à Newcastle.

Mahmutovic et Boro font la bonne affaire

Les Luxembourgeois à l'étranger

(DH) . - Programme chargé pour Enes Mahmutovic et les U23 du FC Middlesbrough qui jouent sur tous les tableaux en cette fin saison. Finaliste d'une coupe, quart de finaliste d'une autre, ils sont course pour la montée en Premier League 2 Division 1. Ce mardi soir, ils rendaient visite à Newcastle pour une mise à jour de la compétition et Boro s'est imposé 1-0 et grimpe à la troisième place du classement. Le défenseur international a disputé toute la rencontre.



Après avoir battu Liverpool 3-1, Boro recevra Aston Villa, lundi (20h) pour le compte de la Premier League Cup avant de reprendre le championnat le jeudi 12 avril, à Wolverhampton, et de recevoir West Bromwich Albion le dimanche.

L'équipe II des Grasshoppers a fait match nul (1-1) sur la pelouse du FC Langenthal, l'avant-dernier du classement, lors de la 15e journée du groupe 2 de la 1re Ligue. Appelé à s'entraîner avec l'équipe de Murat Yakin, Dirk Carlson n'était pas dans le groupe de l'équipe réserve.



De son côté, Chris Philipps n'a pas joué la demi-finale aller de la Coupe de Pologne avec le Legia Varsovie. Après avoir disputé trois matches dans leur intégralité suite à son retour de blessure, Romeo Jozak, son entraîneur, a préféré le laisser au repos lors de cette rencontre face au Gornik Zabrze. Le Legia a égalisé à la 62e minute par Vesovic pour obtenir le match nul (1-1). L'international luxembourgeois devrait faire son retour face à Pogoń Stettin, onzième du classement, ce samedi