(DW) - Dans le cadre de la huitième journée en Play-off II de Belgique, Laurent Jans et Waasland-Beveren ont gagné 3-2 contre Lierse. Aux côtés des visiteurs, Aurélien Joachim ne pouvait pas jouer à cause d'une blessure.



Gano a ouvert le score pour Lierse avec un but contre son camp en 3e minute, mais Camacho (14e, penalty) et Cools (38e) ont pu réagir. Après que de Belder (65e) a marqué le 2-2, Langil (70e) était là pour la décision. Jans et ses compatriotes ont donc dépassé Lierse dans le tableau pour être troisième avec douze points.



Lors de la 32e journée en Suisse, Saint-Gall a fêté une victoire de deux buts à zéro contre Vaduz. Le défenseur Mario Mutsch a joué pendant toute la rencontre sur le côté droit. Haggui (28e) et Barnetta (78e) ont marqué les buts. Avec ces trois points, Saint-Gall est très proche du maintien, quatre journées avant la fin de la saison.



En Regionalliga Ouest d'Allemagne, le FC Schalke 04 II s'est incliné 2-3 contre Alemannia Aix-la-Chapelle. Florian Bohnert est entré en jeu en 47e minute pour Sandro Plechaty. Aix-la-Chapelle menait avec 2-0, mais l'équipe de l'international luxembourgeois a égalisé le score. En 85e, Propheter a marqué le but décisif. Schalke peut toujours être relégué en Oberliga.

Lors de la 37e journée en troisième ligue, le FSV Francfort a perdu avec 0-4 contre la deuxième équipe de Werder Bremen. Maurice Deville n'était pas dans le groupe. Pour cause d'insolvabilité, Francfort avait perdu neuf points et comme dernier du tableau, la relégation n'est plus évitable.