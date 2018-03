Titulaires ce mercredi soir avec leur club allemand respectif d'Elversberg et de l'Eintracht Brunswick II, les internationaux Aldin Skenderovic et Eric Veiga ont fêté un succès, le premier en quart de finale de la Coupe régionale de Sarre contre Herrensohr, le second dans un débat de la 24e journée de la Ligue régionale Nord face à Altona 93.

Luxembourgeois à l'étranger: Veiga et Skenderovic victorieux, Thill au repos

Présent dans la sélection de Luc Holtz en vue des échéances contre Malte (22 mars) et l'Autriche (27 mars), Aldin Skenderovic (20 ans, 5 sélections) était titulaire ce mercredi soir avec son club du SV Elversberg lors d'un déplacement à Herrensohr, un club de Sarrebruck, en quart de finale de la Coupe régionale de Sarre.

Les Blanc et Noir ont acté leur qualification pour les demi-finales, grâce à un succès 1-3, avec des buts de Kai Merk et Lukas Kohler avant le repos, puis de Kai Merk à nouveau en seconde période. Skenderovic a disputé les 90 minutes.



Non repris par contre dans la liste de Luc Holtz, Eric Veiga (21 ans, 2 sélections) était lui pour la seizième fois titulaire en 21 matches de championnat avec l'équipe II de l'Eintracht Brunswick en championnat de Ligue régionale allemande Nord. Dans un match d'alignement de la 24e journée, Brunswick II (10e, 27 points) s'est logiquement imposé face au club hambourgeois d'Altona 93 (17e, 13 points), mais sur le plus petit écart (1-0) grâce à une réalisation d'Eros Dacaj juste avant la mi-temps (41e).



Cette victoire acquise devant 130 spectateurs permet à la formation d'Henning Bürger de gagner deux places dans la hiérarchie (8e, 30 pts). Eric Veiga a joué l'intégralité des débats.



Enfin, ménagé par son entraîneur en vue des prochaines échéances internationales qui l'attendent, Vincent Thill (18 ans, 13 sélections) n'était pas du déplacement de la réserve messine (8e, 26 points) chez son homologue strasbourgeoise (9e, 26 points), ce mercredi après-midi, dans le cadre de la 13e journée du groupe F en National 3. La rencontre s'est terminée sur un nul 0-0.