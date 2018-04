L'Eintracht Brunswick II, avec le Luxembourgeois Eric Veiga comme titulaire, a mordu la poussière (0-2) ce mercredi soir face au VfB Lübeck lors d'un match de la 25e journée de Ligue régionale Nord allemande. Le Luxembourgeois a même dû quitter prématurément la pelouse pour un carton jaune-rouge reçu à la 77e minute.

Luxembourgeois à l'étranger: Veiga battu et... exclu

Jean-François Colin

Pour affronter le VfB Lübeck (7e, 34 points, mais seulement... 19 matches joués) dans le cadre de la 25e journée de Ligue régionale Nord ce mercredi, Henning Bürger, le coach de l'Eintracht Brunswick II (10e, 31 points) titularise pour la vingtième fois de la saison le gaucher luxembourgeois Eric Veiga (21 ans, 2 sélections).

Un vingtième match joué devant 202 spectateurs payants qui ne restera pas dans la mémoire de l'international grand-ducal: non seulement son équipe a subi une dixième défaite cette saison, sur le score de 0-2, avec un doublé signé par Dennis Hoins aux 36e et 62e minutes, mais en plus Eric Veiga a dû quitter ses coéquipiers à la 77e minute après avoir reçu un carton jaune-rouge, alors que l'arbitre Christian Meermann lui avait déjà adressé un premier jaune à la 54e minute. Avant ce match, le Luxembourgeois n'avait récolté que deux cartons jaunes en 19 sorties.



A noter qu'une panne de courant survenue pendant la mi-temps a retardé la reprise de la seconde période d'une demi-heure.